«Первый Бит» перевел строительную компанию в единую информсистему

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал учет автотранспорта и спецтехники для строительной компании «Волгтрансстрой». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До внедрения нового решения для формирования путевых листов ООО «Волгтрансстрой» использовало программный продукт «1С:Управление автотранспортом», который не был интегрирован в единую систему учета, что доставляло неудобство, тормозило рабочие процессы. Например, сотрудники ежедневно тратили немало рабочего времени на внесение информации по заправкам техники.

Опыт автоматизации у строительной компании уже был — ранее она перешла в работе на использование пообъектного учета затрат от сметы до объекта на базе решения «1С:Бухгалтерия» в связке с «БИТ.Строительство», используя модули «Снабжение и склад», «Подрядчик» и «Зарплата». Эта связка в комплексе автоматизирует бухгалтерию, управление финансами, консолидацию, управленческий учет, расчет заработной платы пообъектно, продажи, отделы материально-технического снабжения, управление строительными машинами и механизмами.

В связи с новыми задачами, руководство приняло решение о внедрении в работу модуля «Механизация и автотранспорт» на базе «1С», что позволит оптимизировать процессы планирования, учета ГСМ и ремонта техники, а также сократит время обработки данных по заправкам техники с одного рабочего дня до нескольких минут.

Для выполнения задач внедрения нового решения был выбран интегратор, имеющий большой опыт работы по автоматизации, обладающий экспертным мнением и профессиональными специалистами — компания «Первый Бит».

«Данные по горюче-смазочным материалам передавались в бухгалтерию на основании бумажных путевых листов, бухгалтерия вручную заносила данные для списания ГСМ. Отсутствовал инструмент для сравнения нормативного значения расхода с фактическим, сложно распределять расход ГСМ пообъектно. Планирование ремонтов и обслуживания техники и транспорта велось на бумаге, вручную заполнялись планы использования техники на строительстве», — рассказала заместитель директора по финансам компании ООО «Волгтрансстрой» Елена Насибулина.

Ключевой задачей проекта для команды ИТ-интегратора стал полный перевод строительной компании в единую информационную систему с учетом строительной специфики на базе программного продукта «БИТ.Строительство» и «1С:Бухгалтерия», а также объединение задач по учету техники и транспорта с уже внедренными блоками программы.

«Для реализации проекта во время обследования были определены основные бизнес-процессы заказчика, проблематика и собраны необходимые требования к будущей системе. Чтобы определить достаточно ли типового функционала модуля "Механизация и автотранспорт", было проведено моделирование по блокам учета в транспортном подразделении. Выстроена цепочка от заявки на технику до списания ГСМ на себестоимость объекта строительства. Также настроили синхронизацию документов блока "Механизация и автотранспорт" с блоком "Снабжение и склад" и бухгалтерским учетом в "БИТ.Строительство" и "1С:Бухгалтерия"», — сказал руководитель проектов интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит», офис Воронеж ЦО, Михаил Дзюба.

В рамках проекта специалисты ИТ-интегратора автоматизировали участки: планирование ремонта, обслуживания и работы техник, учет ГСМ и отражение путевых листов.

Специалисты внедрили решение по автоматической загрузке данных по заправкам, которая исключила ручной труд при вводе информации в учетную систему. Время на обработку данных по заправкам сократилось с одного рабочего дня до нескольких минут.

Кроме того, был разработан функционал, позволяющий строительной компании рассчитывать рентабельность собственного автопарка. Из путевого листа себестоимость работы техники передается в программу управленческого учета на базе «БИТ.Финас» — решения, работающего на базе «1С:Бухгалтерия». Это позволяет оценить доходность подразделения при использовании техники на объектах строительства компании.

Планирование загрузки техники теперь удобно отслеживать с помощью созданного рабочего места начальника подразделения. Один специалист может распланировать работу техники на всех объектах, по всем заявкам единовременно, что сокращает время на обработку заявок более чем вдвое.

Команда ИТ-интегратора разработала два сценария заявок: на спецтехнику и грузоперевозки. Для планирования загрузки с учетом заявок создано автоматизированное рабочее место «Планирование заказов на технику». С его помощью начальник отдела логистики может распределять заявки между собственной техникой, подготовить план перемещения для водителей, проанализировать загруженность техники и сотрудников.

Переход ООО «Волгтрансстрой» в единую информационную систему с учетом строительной специфики на базе программного продукта «БИТ.Строительство» и «1С:Бухгалтерия» повысил наглядность и информативность данных, вдвое сократил трудозатраты на учет техники и транспорта, оптимизировал работу сотрудников.

В компании отмечают, что инициативное внедрение современных ИТ-решений с их стороны способствует как собственному стремительному развитию, так и продвижению партнерских технологий на рынке при поддержке профессионалов «Первого Бита». Подобные внедрения дают дополнительный импульс к развитию ИТ-компетенций команды «Волгтрансстрой».