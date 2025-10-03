CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Анатолий Гарбузов: Столичная компания модернизировала информационную систему Росархива

Корпорация «Элар» завершает модернизацию Государственной информационной системы удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД), созданной по заказу Федерального архивного агентства (Росархива). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город уделяет особое внимание развитию технологического потенциала. Благодаря мерам поддержки компании создают новые цифровые решения и внедряют передовые разработки. Например, столичный производитель планетарных сканеров и программных платформ создал Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов. Решение обеспечивает единый доступ к крупнейшим архивным фондам страны, которые к концу 2025 г. объединят свыше 10 млн единиц хранения», – сказал Анатолий Гарбузов.

Корпорация «Элар» разработала ГИС УИАД по заказу Федерального архивного агентства как единую цифровую точку доступа к документам через Интернет. Сегодня в системе объединены электронные описи 13 федеральных архивов, включая Государственный архив России, Российский государственный архив экономики, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив литературы и искусства и другие.

«Корпорация более 30 лет работает на рынке систем управления информацией и первой в России ввела понятие “Электронный архив”. Сегодня в портфеле компании сотни проектов корпоративного уровня, а также собственные продукты — от программных платформ и специализированных сканеров до роботизированных архивных накопителей. Решения обеспечивают полный цикл цифровой трансформации. Модернизация ГИС УИАД стала для нас важным этапом, который задает новый стандарт пользования архивными документами для миллионов россиян», – руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.

Поиск информации построен достаточно просто: можно задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям. В базе уже доступно более 67 тыс. фондов, 106 тыс. описей и 23,8 млн заголовков архивных дел.

Пользователи могут бесплатно и без регистрации искать архивные документы, просматривать заголовки описей и каталоги. Исследователи также получают удаленный доступ к электронным документам и расширенные инструменты поиска.

В ходе модернизации компания внедрила комплекс решений, которые сделали систему удобной, масштабируемой и безопасной. Так, на единой облачной платформе пользователям доступны полнотекстовый поиск, личный кабинет для заказа услуг, удобный сервис заказов и оплаты, регистрацию и авторизацию посредством государственной единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также безопасность данных.

