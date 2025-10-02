«М.Видео» назвала самые популярные бренды смартфонов по итогам первых 9 месяцев 2025 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает по итогам января-сентября 2025 г. продажи смартфонов на рынке России на уровне около 16,5 млн устройств на сумму 405 млрд руб. Только в III квартале было реализовано порядка 5,3 млн смартфонов на сумму около 130 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Покупатели активно выбирали как доступные модели массовых брендов, так и новинки в премиальном сегменте. Лидерами продаж в количественном выражении стали Redmi, Realme, Tecno, Samsung и динамично развивающийся китайский бренд. В денежном выражении наибольшая доля пришлась на Apple, далее следуют Samsung, Redmi, еще один динамично развивающийся китайский бренд и Tecno.

По итогам предпоследней недели сентября в топ-10 самых популярных моделей на рынке России вошли сразу пять устройств линейки iPhone 16 — Pro Max, Pro, базовая версия на 128 ГБ, а также версии с увеличенной памятью. Среди лидеров также оказались iPhone 15 и iPhone 13, а из Samsung в десятку вошли массовые модели Galaxy A16 и Galaxy A56, а также флагманский Galaxy S25 Ultra. Такая структура продаж отражает одновременно высокий интерес к премиальным новинкам и устойчивый спрос на более доступные решения.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Рынок смартфонов в России сегодня во многом формируется за счет сильных позиций популярных брендов. В количественном выражении заметно выделяются Redmi, Realme и Tecno, которые предлагают широкий выбор моделей в доступном сегменте и становятся выбором миллионов покупателей. Samsung традиционно сохраняет значимую долю — как за счет массовых A-серий, так и благодаря премиальным флагманам. В денежном выражении лидером остается Apple, и запуск iPhone 17 лишь усилил этот тренд: интерес к линейке превысил прошлогодние показатели в разы, а сразу несколько моделей iPhone 16 сейчас входят в топ-10 наиболее популярных устройств. Такая расстановка сил отражает баланс между массовым спросом на функциональные и доступные модели и готовностью покупателей инвестировать в технологии глобальных лидеров».