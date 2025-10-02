Linx Cloud запускает новое направление профессиональных сервисов

Облачный провайдер Linx Cloud объявляет о запуске нового направления профессиональных сервисов. В него будут входить услуги по аудиту, проектированию, поддержке информационных систем, а также миграции в облако. Дополнительные сервисы, оказываемые специалистами Linx Cloud, позволят клиентам компании создавать и развивать ИТ-инфраструктуру, не увеличивая штат ИТ-специалистов.

В перечень профессиональных сервисов Linx Cloud входят аудит и проектирование ИТ-инфраструктуры бизнеса. В рамках этих услуг компания, в частности, создает архитектуру ИТ-ландшафта, проводит анализ функциональности информационных систем, дает оценку их отказоустойчивости, создает и реализовывает планы ее резервирования и аварийного восстановления.

Также Linx Cloud оказывает поддержку бизнесу в ходе миграции ИТ-инфраструктуры, обеспечивая ее сохранение или обновление, содействует при оптимизации ИТ-ландшафта и реплатформинге. Услуга администрирования и поддержки информационных систем и приложений включает работу с операционными системами Windows и Linux, такими корпоративными сервисами как, например, Active Directory, Exchange, «1C»+SQL и другими продуктами.

Для предоставления профессиональных услуг в Linx сформирована команда из специалистов с глубокими знаниями в области ИТ-инфраструктуры.

В условиях, когда у бизнеса ограничен бюджет на внедрение ИТ-решений, а заработные платы опытных ИТ-специалистов крайне высоки, в круг потенциальных заказчиков профессиональных сервисов Linx Cloud входят компании из различных отраслей. Наиболее актуальны предлагаемые сервисы для среднего бизнеса. При этом они значительно облегчают деятельность не только компаниям без большого штата ИТ-специалистов, но и тем, у которых сотрудники с необходимыми компетенциями загружены другими важными для бизнеса задачами.

«Мы отчетливо видим стремление бизнеса придерживаться принципа «одного ИТ-окна». ИТ-среда сегодня динамично меняется – ускоряется цикл обновлений ПО, выходят новые программные продукты и ИТ-сервисы, LLM встраиваются в работу информационных систем, растут требования к вычислительным мощностям, появляется необходимость их своевременно наращивать, что-то переносить в облако или точечно подключать облачные сервисы от провайдера. На фоне растущего количества задач бизнес нередко стремится развивать ИТ-инфраструктуру, не увеличивая штат ИТ-специалистов. Именно такую возможность ему предоставляют наши профессиональные сервисы», – отметил Дмитрий Щегольков, директор по технологическому развитию Linx Cloud.