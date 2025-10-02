Корпорация ITG обеспечила расширение ИТ-инфраструктуры международной биржи грузоперевозок ATI.SU

Корпорация ITG реализовала проект по модернизации системы хранения данных для ATI.SU — биржи грузоперевозок и экосистемы сервисов для транспортной логистики в России и странах СНГ. В ходе проекта специалисты ITGlobal.Com (направление системной интеграции корпорации ITG) поставили и внедрили СХД с технологией Tamper proof Snapshot, что обеспечило бесперебойную работу Биржи в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Биржа грузоперевозок ATI.SU объединяет всех участников рынка грузоперевозок: грузоотправителей, перевозчиков, водителей и экспедиторов. Каждый день на платформе размещаются сотни тысяч грузов и машин. В условиях высокой конкуренции на логистическом рынке любые сбои в работе ИТ-инфраструктуры могли привести к потере клиентов и значительным финансовым убыткам.

В 2024 г. перед ATI.SU встала задача расширения существующей ИТ-инфраструктуры. Компании требовалось автономное решение для размещения в офисе без подключения к действующему кластеру. Критически важными факторами при выборе поставщика стали: скорость поставки оборудования, надежность решения, возможность работы в условиях ограничений с зарубежными вендорами, а также соответствие утвержденному бюджету.

«Любая задержка или сбой в инфраструктуре логистических операторов напрямую отражаются на эффективности перевозок и финансовых показателях участников рынка. Поэтому, подобные проекты в практике компаний корпорации ITG становятся стратегически важными. ITGlobal.Com смог закрыть потребности клиента и доказать, что российских подход к работе обладает высоким потенциалом масштабирования на международный рынок, формируя глобальное русское ИТ как синоним надежности и технологической зрелости», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк РУС».

Специалисты ITGlobal.Com предложили СХД с 24 дисками по 1,92 ТБ каждый. Ключевым преимуществом решения стала технология Tamper proof Snapshot, обеспечивающая защиту данных от программ-шифровальщиков путем блокировки изменений в созданных копиях. Поставка была выполнена в сжатые сроки без задержек, при этом высокая внутренняя экспертиза клиента позволила провести установку оборудования силами собственной команды.

Результатом проекта стало успешное расширение инфраструктуры без простоев в работе бизнес-процессов. Новая система хранения данных обеспечила необходимую производительность и добавила дополнительный уровень защиты от потенциальных кибератак, что особенно актуально в текущих условиях.

«ATI.SU — наш долгосрочный партнер, с которым мы сотрудничаем более пяти лет. В рамках этого проекта удалось оперативно подобрать решение, соответствующее техническим требованиям и бюджету заказчика. Наша команда обеспечивает комплексную техническую поддержку по всем аспектам работы оборудования», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.Com, корпорация ITG.