CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Корпорация ITG обеспечила расширение ИТ-инфраструктуры международной биржи грузоперевозок ATI.SU

Корпорация ITG реализовала проект по модернизации системы хранения данных для ATI.SU — биржи грузоперевозок и экосистемы сервисов для транспортной логистики в России и странах СНГ. В ходе проекта специалисты ITGlobal.Com (направление системной интеграции корпорации ITG) поставили и внедрили СХД с технологией Tamper proof Snapshot, что обеспечило бесперебойную работу Биржи в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Биржа грузоперевозок ATI.SU объединяет всех участников рынка грузоперевозок: грузоотправителей, перевозчиков, водителей и экспедиторов. Каждый день на платформе размещаются сотни тысяч грузов и машин. В условиях высокой конкуренции на логистическом рынке любые сбои в работе ИТ-инфраструктуры могли привести к потере клиентов и значительным финансовым убыткам.

В 2024 г. перед ATI.SU встала задача расширения существующей ИТ-инфраструктуры. Компании требовалось автономное решение для размещения в офисе без подключения к действующему кластеру. Критически важными факторами при выборе поставщика стали: скорость поставки оборудования, надежность решения, возможность работы в условиях ограничений с зарубежными вендорами, а также соответствие утвержденному бюджету.

«Любая задержка или сбой в инфраструктуре логистических операторов напрямую отражаются на эффективности перевозок и финансовых показателях участников рынка. Поэтому, подобные проекты в практике компаний корпорации ITG становятся стратегически важными. ITGlobal.Com смог закрыть потребности клиента и доказать, что российских подход к работе обладает высоким потенциалом масштабирования на международный рынок, формируя глобальное русское ИТ как синоним надежности и технологической зрелости», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк РУС».

Специалисты ITGlobal.Com предложили СХД с 24 дисками по 1,92 ТБ каждый. Ключевым преимуществом решения стала технология Tamper proof Snapshot, обеспечивающая защиту данных от программ-шифровальщиков путем блокировки изменений в созданных копиях. Поставка была выполнена в сжатые сроки без задержек, при этом высокая внутренняя экспертиза клиента позволила провести установку оборудования силами собственной команды.

Результатом проекта стало успешное расширение инфраструктуры без простоев в работе бизнес-процессов. Новая система хранения данных обеспечила необходимую производительность и добавила дополнительный уровень защиты от потенциальных кибератак, что особенно актуально в текущих условиях.

«ATI.SU — наш долгосрочный партнер, с которым мы сотрудничаем более пяти лет. В рамках этого проекта удалось оперативно подобрать решение, соответствующее техническим требованиям и бюджету заказчика. Наша команда обеспечивает комплексную техническую поддержку по всем аспектам работы оборудования», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.Com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще