Система «Пульт» обеспечивает мониторинг критической ИТ-инфраструктуры Краснодарского края

Центр информационных технологий Краснодарского края (ЦИТ КК) завершил миграцию с платформы с открытым исходным кодом Zabbix на российскую систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» компании «Лаборатория Числитель». Об этом CNews сообщил представитель компании. Внедренное решение обеспечивает контроль за региональной мультисервисной сетью исполнительных органов Краснодарского края.

ЦИТ выполняет ключевую роль в обеспечении бесперебойного функционирования информационных систем и ИТ-инфраструктуры Краснодарского края. Основной задачей организации является техническая поддержка и развитие ИТ-решений, включая мониторинг сетевых узлов, серверного оборудования и средств телекоммуникационной связи.

ЦИТ много лет использовал систему мониторинга Zabbix. Однако теперь вследствие требований регулирующих органов все критически важные ИТ-системы (объекты критической информационной инфраструктуры) обязаны работать исключительно с применением российского программного обеспечения.

Для замены Zabbix были рассмотрены три варианта и в итоге выбрана отечественная система мониторинга «Пульт» компании «Лаборатория Числитель». Решающими факторами стали: легкий переход: миграция на «Пульт» прошла быстро и без сбоев; непрерывная работа: оборудование работало без простоев; поддержка 24/7: команда «Пульта» предоставляет квалифицированную техническую поддержку и обладает экспертизой.

В настоящее время решение применяется для контроля состояния сетевого оборудования и анализа трафика, что позволяет дежурной смене эффективно отслеживать инциденты и своевременно информировать инженерно-технический персонал или ответственных за эксплуатацию систем.

Система мониторинга охватывает 1086 активных узлов, включая виртуальные машины, серверное оборудование, сетевые устройства (коммутаторы и маршрутизаторы).

Система обрабатывает 75 тыс. элементов данных, 21 тыс. активных триггеров и 130 шаблонов конфигурации.

«За годы работы в сфере ИТ стало ясно: технология служит людям только тогда, когда люди полностью ее понимают. Миграция на отечественную платформу мониторинга — это не дань моде на импортозамещение, это возврат к базовому принципу: критически важные системы должны быть прозрачными и подконтрольными тем, кто несет за них ответственность», — отметил Денис Гарькуша, заместитель генерального директора по техническим вопросам ЦИТ.

«Создавая “Пульт”, нам хотелось продолжить историю Zabbix в России и предложить отечественному пользователю простой и понятный путь замены полюбившегося решения в условиях импортозамещения. Глядя на то, как быстро заказчик завершил миграцию своей системы мониторинга на «Пульт», становится понятно: мы все сделали правильно», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».