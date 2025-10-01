CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Систэм Электрик» поставила на молочный комбинат группы «Экомилк» оборудование и ПО для единой диспетчерской

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает многолетнее партнерство с группой компаний «Экомилк»: в настоящее время идет диспетчеризация инженерных сетей «Озерецкого молочного комбината» и оснащение системы электроснабжения склада готовой продукции предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Особенностью комбината является собственная развитая энергетическая инфраструктура, включающая собственную генерацию и распределительную сеть среднего и низкого напряжения, а также комплекс инженерных и технологических установок. До недавнего времени предприятие функционировало в режиме энергоострова.

В ближайшее время начнется создание единой системы диспетчеризации на базе отечественного программного обеспечения «Систэм Электрик» Systeme Platform. Это разработанное компанией Systeme Soft (входит в «Систэм Электрик») ПО уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием. Systeme Platform включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках проекта по электроснабжению склада комбината «Систэм Электрик» осуществила комплексную поставку современного оборудования среднего и низкого напряжения, включая распределительные устройства RME, шинопровод SystemeLine B и автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB.

