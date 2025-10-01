«Инферит ОС» объявила о совместимости ОС «МСВСфера» и ИИ-решений Smart Engines

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и ОС «МСВСфера Сервер 9» с ИИ-решениями для автоматического распознавания документов Smart Engines. Теперь пользователи ИИ-системы – госведомства, банки, транспортные компании и операторы связи – могут автоматизировать работу с документами на базе отечественной программной платформы. Это повысит технологическую независимость критических секторов экономики.

Специалисты «Инферит ОС» и Smart Engines провели серию испытаний на совместимость ключевых продуктов – Smart Document Engine для распознавания первичных, бухгалтерских документов, анкет и форм, Smart ID Engine 2.0 для распознавания и проверки подлинности документов, Smart Code Engine для считывания QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов. В ходе испытаний вся линейка продуктов была настроена в среде ОС «МСВСфера 9», выполнено нагрузочное тестирование и проверена работа модулей Smart Engines в сочетании с другими корпоративными системами документооборота. Результаты показали полную корректность работы решений.

Продукты Smart Engines могут использоваться на платформе «МСВСфера» без дополнительных доработок. Такая интеграция обеспечивает бизнесу безопасность (распознавание выполняется on-premise), импортонезависимость (полностью отечественный стек) и эффективность за счет автоматизации ручного труда.

Smart Engines – разработчик высокоточных решений для распознавания документов и автоматизации бизнес-процессов. Smart Document Engine – решение для мгновенного ввода данных из бухгалтерских, кадровых и юридических документов, анкет и форм со скоростью 30 документов в секунду на сервере без GPU. Система поддерживает более 100 языков распознавания, уверенно работает с печатным, рукопечатным и рукописным текстом, а также любой графикой – таблицами, штампами, чек-боксами, штрих- и QR-кодами.

Smart ID Engine 2.0 позволяет распознавать паспорта и другие удостоверения личности: от СНИЛС и ИНН до водительских прав и свидетельств о рождении. Инструмент работает как с печатным, так и рукописным текстом, позволяя распознавать и прописку в паспорте. Проверка подлинности документа проводится по 600 параметрам, что делает подделку фактически невозможной.

Smart Code Engine – быстрый и точный считыватель QR- и штрихкодов, реквизитов банковских карт и MRZ-зон паспортов. Продукты Smart Engines работают on-premise, что исключает утечку данных в процессе распознавания.

«Совместимость с ОС “МСВСфера” открывает новые возможности для наших клиентов. Теперь банки, госструктуры и другие компании смогут быстрее внедрять наши технологии в защищенную инфраструктуру. Для бизнеса это важный шаг к созданию удобной и безопасной цифровой среды», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

ОС «МСВСфера» – семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали доступ к лучшим отечественным решениям. Интеграция с Smart Engines расширяет экосистему “МСВСфера” и дает компаниям инструмент, сочетающий в себе скорость, точность и безопасность. Это прямой вклад в цифровой суверенитет и эффективность бизнеса», – отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).