Эксперты ГК «Современные технологии управления» разработали цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием»

Команда экспертов ГК «Современные технологии управления» разработала цифровую модель функционала «:ERP Управление предприятием». Это система взаимосвязанных графических моделей и объектов, описывающих функционал системы «1С:ERP» в нотации ArchiMate. Технически модель реализована в виде базы данных в Business Studio.

Модель можно использовать в проектах цифровизации, импортозамещения и перехода на отечественное программное обеспечение. Синхронизация бизнес-процессов предприятия и функционала ERP в рамках единой модели позволяет увидеть «слепые» зоны, которые не были охвачены при проектировании ИС, сократить трудозатраты на подготовку проектной документации, а также обеспечить единое представление для всех участников проекта – как ИТ-специалистов, так и бизнес-пользователей.

snimok_ekrana_2025-10-02_v_11.12.13.png


Цифровая модель выложена в общий доступ в виде HTML-публикации.

Направления использования модели

Модель функционала «1С:ERP» в системе Business Studio позволяет использовать готовые шаблоны описания функционала системы при создании модели деятельности предприятия. Примеры использования:

1. Описание бизнес-процессов

Использование готовых шаблонов позволяет сократить трудозатраты на создание

документации, а также убедиться, что проект охватывает весь необходимый функционал.

2. Планирование внедрения «1С:ERP»

Дает возможность заранее оценить, какие модули системы будут наиболее полезны для бизнеса, а также определить, какие процессы требуют автоматизации в первую очередь.

Тем самым помогает избежать ошибок при внедрении и снизить риски, связанные с изменениями в работе компании.

3. Обучение персонала

Служит основой для обучения сотрудников новым процессам и правилам работы в системе. Благодаря наглядному представлению всех шагов и взаимосвязей, персонал быстрее освоит новые функции и будет эффективно использовать систему.

