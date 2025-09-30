CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако

Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной версии. Такой формат значительно упрощает развертывание, пилотирование и эксплуатацию сервиса для клиентов, а также ускоряет внедрение новых функций. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Раньше для работы DION.Rooms требовалось развертывание управляющего сервера на стороне клиента, что усложняло процесс внедрения и обновлений. Теперь заказчику достаточно установить только почтовый коннектор для синхронизации данных с корпоративным календарем, чтобы полноценно пользоваться системой. Если у клиента уже установлен «DION.Календарь», то для работы DION.Rooms не требуется установка коннектора, что делает процесс пилотирования и внедрения продукта максимально оперативным.

Обновления системы происходят автоматически, без необходимости ручного вмешательства, создания резервных копий и сложных процедур тестирования. Это позволяет компаниям оперативно получать все новые функции и исправления.

Вместе с переходом на облако выпущен новый раздел в административной панели DION. Настройку теперь можно будет делать удалённо с компьютера, а не только вручную на планшете. Администраторы могут контролировать статус устройств и отслеживать количество подключенных переговорок в едином интерфейсе, что значительно ускорит и упростит ввод данных и время реагирования при неполадках.

«Современные бизнес-коммуникации требуют комплексных решений — простых, безопасных и объединяющих все рабочие процессы. Именно поэтому DION развивается как единая экосистема, где органично сочетаются форматы для дистанционной коммуникации, ВКС и чаты, с очным взаимодействием сотрудников — через систему бронирования переговорных комнат. Перевод DION.Rooms в облачный формат стал важным шагом в развитии продукта. Решение идеально адаптировано для гибридной работы: сотрудники могут одинаково легко организовать встречу как в офисе, так и в виртуальном пространстве», — сказал Роман Чередников, директор портфеля проектов DION.

