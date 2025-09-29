Directum запустила система для управления стратегией Directum Targets

ИТ-компания Directum, создающая программы для управления компанией, объявила о выпуске нового продукта для планирования и контроля выполнения стратегических задач — Directum Targets.

Система поможет крупному бизнесу достигать стратегических целей за счет готовых механизмов планирования, каскадирования целей и задач на все уровни менеджмента и контроля их достижения.

Новый программный продукт пополнил экосистему решений Directum для управления компанией. С помощью Directum Targets руководство сможет быстро доводить общую стратегию до исполнения и сверху оценить продвижение компании к целям, а рядовые сотрудники — видеть свой вклад в достижение главных результатов. При разработке системы учитывались работающие практики управления: в «коробку» Directum Targets встроены наиболее популярные методологии — OKR, MBO и BSC.

«80% компаний не имеют стратегии или имеют ее, но регулярно не добиваются более 60% ожидаемых результатов из-за сложностей управления. Главный эффект Directum Targets – прозрачность целеполагания. С помощью системы можно быстро превратить стратегию из документа или презентации в реальные цели и задачи подразделений. При этом остается возможность оперативно корректировать курс, так как информация о текущем состоянии дел поступает в реальном времени», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию компании Directum.

Чтобы стратегия компании не существовала оторванно от реальных работ, в Directum Targets верхнеуровневые цели связываются с тактическими. Для наглядности карта целей представлена в виде дерева — так проще увидеть, как каскадировались стратегические цели, поддержаны ли они целями подразделений, и отследить прогресс их достижения.

Далее цели трансформируются в повседневные работы команд — через поручения и задачи, тикеты на Agile-досках и проекты в экосистеме Directum. Нужные метрики можно отслеживать в реальном времени на карте, а также через отчеты и статусы, которые система собирает автоматически.