«Айсорс» и ЛИИС автоматизируют управление зданиями в инжиниринговом центре «Кронштадт»

«Айсорс» и ЛИИС внедрили автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ) на базе виртуального контроллера в инжиниринговом центре «Кронштадт». Общая площадь под управлением решения в пилотном проекте составила 2100 м². Количество инженерных систем – 7: освещение, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и пожарная система (мониторинг). Количество сигналов в АСУЗ – 2500.

Как показали результаты пилотного проекта, единый диспетчерский центр позволил снизить расходы на электроэнергию и эксплуатацию здания на 10% – за счёт интеллектуальных сценариев управления вентиляцией, кондиционированием и освещением, сокращения трудозатрат на эксплуатацию. Внедрённая АСУЗ на базе виртуального контроллера повышает безопасность объекта благодаря ранней диагностике систем и сокращает риск возникновения аварий на 20%. Автоматические оповещения в SCADA и корпоративном мессенджере главного инженера позволяют быстро реагировать на внештатные ситуации, контролировать закрытие инцидентов. Сбор информации в едином центре – создавать аналитические модели и повышать энергоэффективность здания.

Также решение позволило улучшить комфорт сотрудников и резидентов пилотируемого пространства. Благодаря АСУЗ теперь резиденты инжинирингового центра «Кронштадт» могут управлять системами через мобильное приложение. Например, климатом и системами освещения из мобильного приложения, устанавливая комфортные параметры по рабочим зонам.

В проекте автоматизации управления зданиями инжинирингового центра «Кронштадт» компания «Айсорс» выступила единым окном по реализации и вендором решения Виртуальный контроллер, обеспечила закупки оборудования. Компания ЛИИС – интегратором системы автоматизации здания и вендором пользовательских приложений для резидентов, сотрудников управляющей компании. Ядром системы автоматизации и базой для интеграции приложений стал виртуальный контроллер «Айсорс».