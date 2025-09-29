CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Айсорс» и ЛИИС автоматизируют управление зданиями в инжиниринговом центре «Кронштадт»

«Айсорс» и ЛИИС внедрили автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ) на базе виртуального контроллера в инжиниринговом центре «Кронштадт». Общая площадь под управлением решения в пилотном проекте составила 2100 м². Количество инженерных систем – 7: освещение, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и пожарная система (мониторинг). Количество сигналов в АСУЗ – 2500.

Как показали результаты пилотного проекта, единый диспетчерский центр позволил снизить расходы на электроэнергию и эксплуатацию здания на 10% – за счёт интеллектуальных сценариев управления вентиляцией, кондиционированием и освещением, сокращения трудозатрат на эксплуатацию. Внедрённая АСУЗ на базе виртуального контроллера повышает безопасность объекта благодаря ранней диагностике систем и сокращает риск возникновения аварий на 20%. Автоматические оповещения в SCADA и корпоративном мессенджере главного инженера позволяют быстро реагировать на внештатные ситуации, контролировать закрытие инцидентов. Сбор информации в едином центре – создавать аналитические модели и повышать энергоэффективность здания.

Также решение позволило улучшить комфорт сотрудников и резидентов пилотируемого пространства. Благодаря АСУЗ теперь резиденты инжинирингового центра «Кронштадт» могут управлять системами через мобильное приложение. Например, климатом и системами освещения из мобильного приложения, устанавливая комфортные параметры по рабочим зонам.

В проекте автоматизации управления зданиями инжинирингового центра «Кронштадт» компания «Айсорс» выступила единым окном по реализации и вендором решения Виртуальный контроллер, обеспечила закупки оборудования. Компания ЛИИС – интегратором системы автоматизации здания и вендором пользовательских приложений для резидентов, сотрудников управляющей компании. Ядром системы автоматизации и базой для интеграции приложений стал виртуальный контроллер «Айсорс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Создано антидроновое оружие, на испытаниях одним выстрелом сбившее 49 БПЛА

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще