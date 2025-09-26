CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»

Проектно-изыскательная организация «Индор-Мост» из Томска внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной инфраструктуры, использовать транспортные модели математического моделирования транспортных потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере организации дорожного движения, а также расширит выбор современных инструментов моделирования, разработанных в России. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

«Индор-Мост» работает на рынке более 30 лет, компания была создана на базе проектно-сметного бюро «Томскавтодор». Сегодня «Индор-Мост» реализует совместно с партнерами проекты в Сибирском регионе. Организация специализируется на проектировании объектов транспортной инфраструктуры и внедрении передовых инженерных практик.

Платформа RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортными системами на уровне региона, города или промышленного объекта. Система решает задачи мониторинга, моделирования и принятия решений на транспорте: от стратегического планирования и оценки эффективности проектов до оперативного управления ситуацией на дорогах в режиме реального времени.

В рамках соглашения Simetra поставила «Индор-Мост» модули «Геоинформационная система (ГИС)», «Транспортное прогнозирование и моделирование» (ТПМ) и «Цифровой двойник» (ЦД). Такой набор обеспечит заказчику комплексную функциональность для работы с данными, моделирования транспортных потоков и создания цифровых моделей инфраструктуры.

«Для нас важно не только сохранять высокие инженерные стандарты, но и использовать новые цифровые решения, которые позволяют работать эффективнее и точнее. Платформа RITM³ станет инструментом, с помощью которого мы сможем реализовывать проекты на высоком уровне и предлагать заказчикам современные подходы к транспортному планированию», — сказал директор ООО «Индор-Мост» Андрей Байгулов.

«Мы видим сохраняющийся интерес региональных проектных организаций к использованию современных отечественных инструментов моделирования. Соглашение с “Индор-Мост” обеспечит высокий уровень проектирования транспортных объектов на территории Томска и Сибири и послужит целям, поставленным в рамках задач импортозамещения технологий», — сказал директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra Олег Яковенко.

