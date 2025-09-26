«Группа Астра» объединила системы управления кодом и задачами в обновлении GitFlic

«Группа Астра» выпустила обновление платформы для разработки GitFlic 4.5.0 с нативной интеграцией с системами управления проектами — «Яндекс Трекером» и другими популярными трекерами. Ключевым улучшением стала ликвидация разрыва между системами контроля версий и управления задачами.

Теперь упоминание номера задания в коммите или запросе на слияние автоматически создает комментарий в связанной системе с деталями изменения. Интеграция поддерживает опции стандартных и расширенных примечаний, а также автоматически переводит статус задачи в финальный после выполнения обращения.

Решение обеспечивает сквозную прослеживаемость изменений: участники проекта могут отслеживать всю историю правок, связанных с конкретной задачей, без переключения между интерфейсами. Это повышает дисциплину ведения задач и упрощает аудит процессов разработки.

Обновление укрепляет позиции GitFlic как комплексного решения для российских ИТ-команд, внедряющих практики DevOps. Интеграции доступны для настройки во всех проектах на платформе начиная с версии 4.5.0.

«В современной бизнес-среде скорость и слаженность работы команды напрямую влияют на конкурентоспособность продукта. Разрыв между кодом и задачами — это потеря времени и источник ошибок. Интеграции GitFlic с такими популярными российскими инструментами, как, например, «Яндекс.Трекер», устраняют эту пропасть, создавая единое рабочее пространство», — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic.