«ЮMoney» запустила BaaS-платформу «ЮSoft»

Финтех-компания «ЮMoney» представила BaaS-платформу «ЮSoft», которая позволяет встраивать готовые финансовые решения в продукты компаний из разных сфер бизнеса. Решение позволяет компаниям конструировать набор банковских сервисов под собственные потребности.

«Российский финтех-рынок достиг точки, когда компании ищут альтернативы традиционным банковским решениям. Если раньше бизнес был вынужден создавать собственную финансовую инфраструктуру или полагаться на внешние банковские сервисы, то теперь «ЮMoney» предлагают третий путь. Каждый бизнес может получить доступ к готовой финансовой инфраструктуре и предложить клиентам финансовые продукты под собственным брендом. Для пользователей это означает, что можно будет получать финансовые услуги в привычных сервисах, не переходя в банковские приложения», – отметил руководитель BaaS-платформы в «ЮMoney» Андрей Васильев.

Cейчас с помощью «ЮSoft» можно встраивать в приложения и на сайты электронные кошельки, идентификацию клиентов, переводы, виртуальные карты и т. д. В будущем появятся новые решения: пластиковые карты «Мир», QR-платежи, программа лояльности. Решения будут эволюционировать вместе с развитием сервисов «ЮMoney»: если в компании появятся новые способы идентификации, переводов или пополнения, они сразу станут доступны партнёрам без дополнительных доработок.

Платформа помогает создавать новые источники дохода: устанавливать собственные комиссии за вывод средств и получать доход от транзакций пользователя за пределами своей экосистемы.

Решения подойдут компаниям, которые хотят дать клиентам возможность платить, переводить деньги и пользоваться другими финансовыми инструментами внутри своего сайта или приложения. Применение найдётся в различных отраслях — от маркетплейсов до авиакомпаний: МФО могут сократить расходы на выдачу займов, маркетплейсы — ускорить платежи и повысить лояльность, страховые компании — упростить выплаты, застройщики — организовать программы лояльности и платежи за ЖКУ.

Чтобы встроить «ЮSoft» в свой бизнес, нужно выбрать решение на сайте платформы и оставить заявку на подключение и заключить договор. Далее потребуется провести интеграцию и тестирование, после чего можно будет запускаться для клиентов.

Развитие платформы строится на принципе гибкого масштабирования. Функциональность будет плавно расширяться за счёт подключения новых модулей — как от «ЮMoney» (например, пластиковые карты «Мир», QR-платежи), так и от сторонних провайдеров (страховые, сберегательные и кредитные продукты). Таким образом, компании любого размера смогут легко формировать под своим управлением единую и комплексную финансовую экосистему.