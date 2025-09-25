CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На базе платформы Docsvision разработана альтернатива Microsoft SharePoint

Компания I-Sys выпустила решение «Корпоративный портал для Docsvision». Новый продукт имеет готовую интеграцию с российской СЭД/BPM/ECM-платформой Docsvision и разработан как альтернатива зарубежным системам для создания корпоративных порталов.

Новинка объединяет в экосистему корпоративные сервисы и коммуникации, базы знаний и новости, задачи и документы, позволяет автоматизировать рутинные процессы и организовывать обучение персонала. Кроме того, на портале доступны инструменты для управления проектами, контроля за работой команд, анализа данных и принятия решений.

«Наш продукт глубоко интегрирован с Docsvision – он использует каталог пользователей и аутентификацию платформы, работает с её сервером и СУБД, позволяет отображать любые данные из платформы (например, документы или задания). Благодаря этому портал становится единой точкой доступа к сервисам и данным организации для всех сотрудников, в том числе из удалённых подразделений и распределённых команд», – отметил Александр Сальников, директор центра корпоративных решений компании I-Sys, авторизованного партнёра Docsvision.

Docsvision — полнофункциональная low-code-платформа, которая помогает крупным российским предприятиям и госкомпаниям управлять корпоративными данными и бизнес-процессами. На базе Docsvision работает несколько десятков специализированных решений, разработанных вендором платформы и партнёрским сообществом.

«Как вендор мы стремимся предложить бизнесу набор решений для автоматизации самых разных задач – от делопроизводства и бэк-офиса до управления проектами и создания электронных архивов. Решений, работающих на единой платформе и бесшовно интегрированных между собой. «Корпоративный портал для Docsvision» позволяет решать задачи построения эффективных внутренних коммуникаций, ставшие особенно актуальными в условиях кадрового дефицита», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту компании «ДоксВижн».

