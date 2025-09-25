«Магнит» внедрил комплексную систему расчета численности персонала в магазинах

«Магнит» внедрил комплексную систему расчета оптимальной численности персонала магазинов. Решение собственной разработки компании позволяет улучшить качество сервиса и оборот магазинов за счет перераспределения сотрудников в торговые точки, где наблюдается нехватка персонала. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Система учитывает множество параметров и выдает рекомендации оптимального количества человеко-часов для каждого магазина. Среди таких параметров – время работы торговой точки, ее оборот в натуральном выражении (килограммах и единицах реализованной продукции), количество чеков, количество онлайн-заказов, доля расчетов на кассах самообслуживания, доля оплаты наличными, число административных сотрудников (директор, товаровед, старший продавец) и др. Пилотный проект был запущен ранее в этом году, сейчас решение действует во всех магазинах «у дома» – ключевого формата ритейлера.

Магазины, вошедшие в контур пилотного проекта, распределились на две группы. Для первой группы алгоритм рекомендовал меньшее количество человеко-часов, чем показывали старые расчеты. При этом после перехода на новый алгоритм расчетов негативного влияния на ключевые метрики магазинов выявлено не было. Для второй группы магазинов алгоритм рекомендовал увеличить количество человеко-часов, в результате средний прирост розничного товарооборота этих торговых точек составил 1%.

При масштабировании на всю сеть экономия человеко-часов составила 1,2% за счет перераспределения персонала из магазинов, где был избыток сотрудников, в магазины, где была их нехватка.

На следующем этапе, который запланирован на октябрь 2025 г., будет протестирован новый функционал: в дополнение к определению количества человеко-часов появятся рекомендации оптимального распределения смен в течение рабочего дня.

В дальнейшем также планируется масштабировать это решение на другие торговые форматы – дискаунтеры «Моя Цена» и магазины дрогери «Магнит Косметик».

Ожидаемый экономический эффект от внедрения новой технологии в 2025-2026 гг. превысит 1 млрд руб.

Давид Абелян, руководитель направления данных и аналитики розничной сети «Магнит»: «Система расчета численности персонала – наша собственная разработка, которая позволяет определять оптимальное количество сотрудников для каждого магазина, а в перспективе – наиболее эффективно распределять их рабочее время. Это решение учитывает множество параметров, включая трафик и оборот магазинов, а также более специфические метрики. Таким образом, мы сможем гибко и оперативно управлять рабочими сменами, реагируя на все изменения».

Решение, позволяющее определять оптимальную численность персонала магазинов и распределять рабочие смены, станет частью масштабной системы управления персоналом (SEMS, Smart Employee Management System), которую «Магнит» планирует внедрить в 2026 г. Ее функционал также будет включать приоритезацию задач внутри дня, распределение задач между сотрудниками в зависимости от их загрузки и другие алгоритмы.