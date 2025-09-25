CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации»

Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации», которое повышает производительность и безопасность продукта, а также предлагает пользователям новые инструменты для импорта виртуальных машин и управления активными сессиями. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В обновлении 7.3.3 основное внимание уделено улучшению производительности, стабильности и безопасности работы «Ред Виртуализации». Нововведения, представленные разработчиком, были ранее анонсированы в дорожной карте продукта: индикация критических состояний доменов хранения, прямой импорт виртуальных машин из ESXi и принудительное завершение сессий. Это промежуточное обновление перед крупным релизом, который состоится в ближайшие месяцы.

Прямой импорт виртуальных машин из ESXi

Теперь переносить объекты из экосистемы на базе VMware стало удобнее и быстрее. Скорость прямой миграции виртуальных машин из ESXi в «Ред Виртуализацию» увеличилась в 3,5 раза — разработчик добился такого эффекта благодаря изменению протокола передачи данных.

Миграция осуществляется без использования внешнего хранилища. Даже объемные виртуальные машины весом от 1Тб переносятся напрямую из продуктовой среды ESXi в «Ред Виртуализацию».

Индикация критических состояний доменов хранения

Администратор своевременно узнает о заканчивающемся месте в хранилище. В качестве дополнительной индикации появляются новые уведомления в меню «тревожного колокольчика».

Принудительное завершение сессий пользователя

Появилась возможность принудительно завершать сессии пользователя через портал администратора. Теперь при обнаружении подозрительной активности или в случае технического сбоя можно вручную остановить работу виртуальной машины, перейдя во вкладку «Администрирование» — «Активные сессии пользователей».

Через меню «Управление ограничениями сессий» можно указать количество допустимых активных сессий для каждого пользователя и установить время активности сессии.

«В релизе 7.3.3 проделана большая работа для улучшения пользовательского опыта. Расширен функционал, исправлены баги, подготовлена хорошая основа для следующих крупных обновлений. Мы благодарим всех пользователей за обратную связь — многие предложения уже реализованы или будут внедрены в следующих обновлениях», — Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».

