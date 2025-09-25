CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Гасзнак» автоматизировал проверку контрагентов с помощью Saby Profile

В условиях роста числа корпоративных банкротств — на 59% по сравнению с 2024 г. — защита бизнеса от недобросовестных контрагентов стала вопросом выживания. Учитывая специфику «Гасзнака», работающего с заказчиками вроде «Газпрома» и «Транснефти», риски заключения сделки с ненадежной компанией могли обернуться многомиллионными потерями.

Чтобы снизить риски при выборе новых контрагентов и избежать убытков от сотрудничества с партнерами, «Гасзнак» интегрировал в свою CRM-систему сервис Saby Profile. Теперь информация о клиентах загружается автоматически: от судебной истории до признаков банкротства — прямо в карточку в «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ООО «Компания Тензор».

Saby Profile позволяет получать данные из официальных источников (ФНС, Росстат, арбитраж, реестры) по ИНН или названию компании — прямо в интерфейсе CRM. Интеграция с Bitrix24 прошла через API, а карточки клиентов были адаптированы под бизнес-логику компании.

Вся работа менеджера ограничивается созданием новой карточки — а система проверяет: юридический статус контрагента (включая банкротство); численность персонала; выручку, активы, убытки; наличие судебных дел и сумма исков; арбитражную историю и финансовые риски.

«Мы рассматривали систему, похожую на возможности сервиса ФНС, чтобы оградить бизнес от неблагонадежности контрагентов. Нам нужно было получать подробную информацию, например количество судов, сумму по судам и пр. Другое требование — автоматизировать заполнение карточки клиента для оптимизации рабочего времени менеджеров.», — отметил Лев Бондаренко, руководитель службы ИТ и автоматизации «Гасзнака».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще