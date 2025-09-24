Yandex B2B Tech представила новую AI Studio: теперь ИИ-агентов можно создать без навыков разработки

Yandex B2B Tech анонсировала новую AI Studio – теперь на платформе можно без написания кода создавать ИИ-агентов на базе уже развернутых в облаке генеративных моделей. Это позволит компаниям всего за несколько часов и без навыков разработки запустить уникальные ИИ-решения для своего бизнеса. Также пользователи платформы смогут создавать мультиагентные системы. Обновленная AI Studio уже доступна всем клиентам Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

На платформе AI Studio можно собрать ИИ-агентов для любой компании, они будут особенно востребованы у банков, ритейлеров, промышленных и другого крупного бизнеса. Они могут взять на себя рабочие задачи рядовых сотрудников. В AI Studio можно создать агента для проверки комплаенс-рисков и анализа документов или агента-бухгалтера для сбора информации из внутренних систем и составления квартальных отчетов.

«Российские компании уже тратят на функции техподдержки, юрслужбы, бухгалтерии и HR более 3 триллионов в год, при этом в некоторых сферах сотрудников по-прежнему не хватает. ИИ-агенты помогут работникам быть более продуктивными и сэкономить время на решение рутинных задач. При этом компании получают инструменты, чтобы с минимальными усилиями создать почти любое ИИ-приложение, сопоставимое по качеству с сервисами «Яндекса» – с качественным поиском по интернету и корпоративным данным, большим парком доступных ML-моделей и высоким уровнем надежности и безопасности», – сказал руководитель продуктового ML-направления Артур Самигуллин.

Также Yandex Cloud разработала на платформе AI Studio линейку ИИ-ассистентов для работы в облаке – для автоматизации работы с консолью, базами данных и сервисами безопасности платформы. Это снимет до 30% рутинных задач с сотрудников, которые работают с облачной инфраструктурой.

Голосовые агенты

На платформе AI Studio можно создавать голосовых агентов для контакт-центров, которые могут обрабатывать информацию и генерировать ответы в режиме реального времени. Во время диалога они смогут запросить данные во внешних системах, найти ответ в интернете или базах знаний и оперативно синтезировать ответ.

Мультиагентность

С помощью low-code инструментов пользователь может составить сценарий взаимодействия нескольких агентов, чтобы они работали вместе для решения общей цели. Например, пока один из них анализирует спрос на товары, другой может планировать закупки, при этом они могут работать автономно друг от друга.

Умный поиск

В AI Studio доступен инструмент AI Search для поиска информации по картинкам, таблицам и другим документам, который можно интегрировать в ИИ-агента. Также агенты могут получить доступ к информации в интернете – для аналитики, мониторинга конкурентов, поиска новостей и других бизнес-задач.

Интеграция с внешними сервисами и продуктами «Яндекса»

Пользователи платформы смогут подключить ИИ-агентов к сервисам партнеров Yandex Cloud по MCP-протоколу. Они уже могут запрашивать информацию о контрагентах в сервисе «Контур.Фокус» и получить данные из системы amoCRM. Вскоре пользователи смогут подключить «Вики», «Трекер» и другие корпоративные сервисы «Яндекса» для их интеграции в бизнес-процессы, такая возможность будет доступна и для подключения к другим сервисам компании – например, к «Погоде» и «Картам».

Готовые решения «Яндекса»

На платформе AI Studio доступны готовые решения на базе технологий «Яндекса», которые можно адаптировать под специфику своего бизнеса – например, Yandex SpeechSense для анализа звонков, чатов и других коммуникаций с клиентами или инструмент для резюмирования встреч – он выделит наиболее важные тезисы для каждого участника диалога. Также компании смогут использовать готовых ИИ-агентов – например, «Нейроюриста». Он дает заключения со ссылками на актуальные нормы права и судебную практику, и при ответе на запрос может учитывать контекст из документов пользователя.