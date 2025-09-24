Space стал резидентом Казанского ИТ-парка

Компания «Даком М» с линейкой продуктов виртуализации Space теперь резидент Казанского ИТ-парка. Возможности площадки откроют доступ к программам развития бизнеса, расширят сеть партнеров вендора, а также обеспечат возможность продвижения отечественной платформы виртуализации SpaceVM на новых рынках. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Казанский технопарк — это площадка, объединившая современную инфраструктуру, дата-центр уровня TIER III и образовательные программы для поддержки стартапов и ИТ-компаний.

Для Space сотрудничество с Казанским ИТ-парком — возможность укрепить позиции на российском технологическом рынке. Сегодня площадка объединяет более 140 компаний и 3,4 тыс. специалистов, работающих над развитием отечественных цифровых технологий.

Технопарк создаст условия для дальнейшего развития экосистемы российского ПО на базе платформы SpaceVM за счет наращивания успешных интеграций. Решение позволяет организациям создавать корпоративные облака, управлять мультиоблачными средами и ускорять запуск новых сервисов.

Резиденты Казанского ИТ-парка получают доступ к акселерационным программам и экспертной поддержке, которая помогает продвигать продукты как на российском, так и на зарубежных рынках. В перспективе сотрудничество открывает возможности для расширения пула заказчиков: от среднего бизнеса до крупных предприятий, где востребованы передовые корпоративные облачные решения.

«Сотрудничество с Казанским ИТ-парком позволит нам не только создавать совместные проекты с вендорами и партнерами, но и влиять на цифровую трансформацию бизнеса в России. Сегодня мы строим будущее отечественного ИТ вместе с сообществом технопарка», — сказал Николай Демченко, заместитель генерального директора по инвестиционным проектам, Space («Даком М»).