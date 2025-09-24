Сеть restore: объявляет о старте продаж умного кольца Sber

Сеть магазинов техники и электроники restore открыла продажи на умное кольцо Sber. С 24 сентября инновационный дивайс можно приобрести как онлайн, так и в избранных офлайн магазинах сети. Цена устройства на полке 24.99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители restore.

Умное кольцо Sber разработано в России и для России. Алгоритмы, по которому работает устройство, обучены на данных российских пользователей, что позволяет учитывать локальную специфику и давать более точные и релевантные рекомендации. Передовой русскоязычный искусственный интеллект GigaChat помогает разобраться во всех показателях и дает персональные советы. Все интерфейсы, инструкции и рекомендации к устройству написаны на русском языке. Взаимодействие интуитивно понятно и доступно для пользователей любого уровня.

Кольцо представлено в размерном ряде от 6 до 13 в двух расцветках: сером и черном хроме. Устройство создано из титанового сплава с PVD покрытием, что делает кольцо легким и прочным. Кольцо плотно прилегает к пальцу и не смещается во время движения, что позволяет сверхточным датчикам отслеживать показатели человеческого организма. Пользователь может сразу увидеть и оценить все ключевые показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), качество сна, уровень активности, сатурацию, стресс и ресурс в целом.

Умное кольцо Sber рассчитано на постоянное использование в разных условиях и сценариях. С кольцом можно плавать и погружаться на глубину до 50 метров, благодаря высокой степени защиты – IP68 и способности выдерживать давление до 5 бар. Кольцо можно носить, не снимая и получать жизненно важные показатели и точную информацию о самочувствии круглосуточно. Оно не помешает во время физической активности и во время сна. Минималистичный дизайн гармонично впишется и в деловой, и в вечерний стиль.

Энергоэффективный девайс может работать без подзарядки до семи дней. Процесс зарядки прост и удобен. Небольшая зарядная док-станция идет в комплекте.

«Restore — это магазин, где представлены самые интересные и технологичные устройства, которые сегодня есть на рынке цифровой техники и электроники. Мы отбираем лучшие гаджеты для наших клиентов, чтобы они смогли подобрать устройство по их запросам в одном месте. Мы рады, что сегодня среди лучших примеров международных брендов в нашей сети есть и устройство российского производителя. Уверены, что оно найдет своего покупателя», — сказал представитель restore.