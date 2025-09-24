Компания «Систем ИКС» усовершенствовала цифровую платформу STAQ с помощью новых полезных опций

Ранее на российском рынке была представлена новая единая цифровая платформа STAQ, позволяющая облегчить операционное управление предприятием. Разработку системы осуществила команда компании «Систем ИКС», занимающейся комплексной цифровизацией бизнеса. Учитывая актуальные запросы бизнеса и опыт использования системы крупными промышленными предприятиями России , «Систем ИКС» усовершенствовала платформу STAQ, добавив ряд новых полезных функций. Разработчики компании внедрили опцию ведения нескольких проектов, ИИ-ассистента, а также конструктор форм для модификации системы. Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС».

Опция одновременного ведения нескольких внутренних проектов в системе позволяет создавать изолированные друг от друга пространства для различных бизнес-подразделений компании. Каждый проект обладает собственной бизнес-логикой, справочниками, наборами пользователей и правилами процессов. По сути, в рамках одной инсталляции формируются несколько независимых информационных систем. Важной особенностью является наличие сквозных механизмов передачи данных между проектами. Это позволяет строить интеграции: например, инциденты из хозяйственного блока могут автоматически попадать в ИТ-подразделение, а справочники оборудования — использоваться сразу в нескольких проектах. При этом изоляция данных гарантирует отсутствие конфликтов между подразделениями.

Для технических специалистов в платформе предусмотрены дополнительные инструменты: каждый проект можно расширять собственными схемами интеграции, визуальными формами, а также использовать встроенные чаты и триггеры событий для M2M/M2H сценариев. Таким образом, STAQ превращается в универсальный «конструктор», позволяющий компаниям выстраивать комплексные MES/ESM-сценарии без необходимости внедрения множества разрозненных систем.

Помимо этого, данная функция позволяет объединить ключевых поставщиков в единой платформе, избавляя от необходимости использовать несколько систем для разных подрядчиков. Такой подход позволяет снизить затраты на обслуживание ИТ-систем. Новая опция также упрощает формирование аналитики и управление данными. Проще построить отчет в единой системе с учетом деятельности всех подразделений, чем собирать информацию из разных источников.

Еще одно достижение команды - интеграция ИИ-ассистента, сочетающего технологии векторизации данных, семантического поиска и адаптивных workflow-механизмов. Основная задача ИИ-ассистента - помочь пользователю оперативно решить какие-либо технические проблемы, снижая время ожидания помощи от ИТ-подразделения, что обеспечивает практически непрерывную работу сотрудника. ИИ-ассистент способен регистрировать обращения прямо в системе, показывать статус ранее созданных заявок, отвечать на вопросы на основе корпоративных данных, предотвращать создание лишних обращений, решая задачи до попадания на первую линию поддержки.

ИИ-ассистент понимает контекст и намерение пользователя, а не просто подбирает случайный FAQ-ответ. Это стало возможным, благодаря технологии semantic search: все заявки, документы и базы знаний конвертируются в многомерные векторы, что позволяет искать по смыслу, а не по ключевым словам. Благодаря интеграции с workflow-движком компании могут гибко адаптировать логику ассистента под свои процессы. Например, ассистент может автоматически получать баланс по счету из внешней системы или оформить заказ на услуги с выбором свободного слота.

Использование ИИ-ассистента позволяет бизнесу снизить нагрузку на персонал, быстрее решать задачи и обеспечить удобное взаимодействие клиентов с цифровыми сервисами. Для ИТ-подразделений это инструмент интеллектуализации поддержки, который масштабируется вместе с компанией.

Конструктор форм для модификации системы позволяет компаниям самостоятельно адаптировать систему под уникальные процессы без привлечения программистов.

Инструмент работает по принципу drag-and-drop: элементы форм (поля, вкладки, справочники) можно перетаскивать мышкой, создавая собственные экраны для любых сценариев. При этом конструктор поддерживает как десктопные интерфейсы, так и мобильные виды — формы автоматически адаптируются под экран смартфона для удобной работы выездных сотрудников.

Технически конструктор встроен в архитектуру BPM-платформу STAQ и позволяет формировать разные визуальные представления данных в зависимости от процессов: заявки на обслуживание, CRM-карточки, модули выездного сервиса или контроль оборудования. Это снимает необходимость заказывать дорогостоящие доработки у разработчиков - все изменения доступны прямо в интерфейсе системы.

Благодаря конструктору, кастомизация системы стала быстрее, дешевле и надежнее, что важно для бизнеса. Внедрение новых процессов занимает дни, а не месяцы и не требует навыков программирования. Для интеграторов это открывает возможность практически без ограничений строить уникальные решения под задачи клиентов, используя STAQ как платформу-конструктор.

«Для нас одним из ключевых приоритетов является эффективность работы нашей системы, а также положительный пользовательский опыт. В связи с этим мы приняли решение о внедрении новых опций, которые будут полезны компаниям, пользующимся нашей системой STAQ. В дальнейшем мы планируем продолжить расширение функционала платформы, опираясь на требования рынка», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем ИКС», являющейся разработчиком платформы STAQ.