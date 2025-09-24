«Инго Банк» подключился к платформе Multi-QR от Объединения банков

Теперь клиенты «Инго Банка» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов Сбербанка и «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оплата через QR-код занимает всего несколько секунд. Клиенту не нужно носить с собой наличные деньги или банковские карты. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в мобильное приложение «Инго Банка» в своем смартфоне и открыть оплату по QR.

На сегодняшний день к платформе MultiQR подключены уже 27 кредитных организаций, в том числе семь банков – с начала 2025 г. Пять из них подключили оплату по технологии платежного «роуминга», которую Сбербанк по инициативе Объединения банков реализовал в феврале 2025 г. Платежный «роуминг» позволяет проводить оплату покупок из собственных мобильных приложений банков через СБП с использованием платформы MultiQR. Платеж проходит для клиента банка бесшовно и выглядит как оплата по QR СБП.

Оборот по платформе QR вырос более чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пользователей увеличилось на 5 млн человек в течении 2025 г. Ежемесячно платформа обрабатывает более 100 млн трансакций QR.