Infinix представляет серию ультратонких смартфонов

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске старших моделей линейки HOT 60 – HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+. Смартфоны подойдут тем, кто ищет легкое, надежное устройство с хорошей автономностью и оптимальным сочетанием цены и качества. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Оба смартфона обладают 6,78-дюймовым AMOLED-экраном 1,5К с частотой обновлений 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, что обеспечивает плавное и четкое изображение при просмотре контента. За легкость в выполнении повседневных задач отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200. Высокая степень автономности смартфонов достигается за счет батареи 5160 мАч и быстрой зарядки на 45 Вт. 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб позволяют работать с большим количеством ресурсоемких приложений одновременно.

Старшая модель линейки HOT 60 Pro+ стала самым тонким смартфоном в мире с 3D-изогнутым экраном – всего 5,95 мм.

Infinix представляет серию ультратонких смартфонов

Помимо классических цветовых решений смартфон представлен в ярких и насыщенных оттенках, которые задают настроение и позволяют выделиться из толпы. Всего пользователям будет доступно 6 вариантов: черный, серебристый, зеленый, коралловый, фиолетовый и желтый.

Модель также оснащена основной камерой на 50 Мп SONY IMX882 и фронтальной камерой 13 Мп. Максимальное разрешение съемки видео 2К 60 FPS.

HOT 60 Pro представлен в ультратонком корпусе толщиной всего 6,6 мм. Основная 50 Мп и фронтальная 13 Мп камеры с множественным набором ИИ-функций позволят делать четкие и детализированные снимки. На боковой панели смартфона встроена многофункциональная AI-кнопка, что создает удобство для пользователя в решении повседневных задач.

Смартфоны уже сейчас доступны в ДНС и в официальных магазинах Infinix на Ozon и «Яндекс Маркет». В дальнейшем их можно будет также приобрести в «Билайн» и в официальном магазине Infinix на Wildberries.

Доступные конфигурации и цены: HOT 60 Pro+ (8+256 Гб) – 17,99 тыс. руб.; HOT 60 Pro (8+256 Гб) – 14,99 тыс. руб.; HOT 60 Pro (8+128 Гб) – 12,99 тыс. руб.

Представленные цвета: HOT 60 Pro+ – черный, серебристый, зеленый, коралловый, фиолетовый, желтый; HOT 60 Pro – черный, серебристый.

Новая гарнитура для вашего смартфона

Помимо линейки смартфонов HOT 60, Infinix анонсирует скорый выход новой модели беспроводных наушников со специальной системой ИИ-шумоподавления и повышенным уровнем автономности. XBUDS 3 Lite могут стать отличным аксессуаром к ультратонкому HOT 60 Pro+ или любому другому смартфону.

Правильная анатомическая форма наушников позволяет с комфортом использовать их длительные периоды времени, а аккумуляторов в сочетании с чехлом-зарядкой хватит для прослушивания музыки на протяжении 24 часов.

XBUDS 3 Lite эффективно справляются с ролью внешней гарнитуры – продвинутые алгоритмы шумоподавления с использованием Искусственного Интеллекта обеспечивают четкий звук во время звонков и уверенную передачу речи собеседникам.

Однако главным преимуществом новинки станет ее цена – беспроводные наушники можно будет приобрести по цене всего 990 руб.