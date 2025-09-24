CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Hisense и Devialet меняют систему домашних развлечений

Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет три новые линейки продуктов, разработанные совместно с французской компанией Devialet, экспертом в области аудиотехнологий. Данные устройства, будут отмечены сертификатом Tuned by Devialet. Это стратегическое партнерство помогает Hisense создавать домашние развлечения высочайшего класса за счет сочетания собственных передовых технологий воспроизведения изображения и экспертизы мирового уровня от Devialet. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Мы рады возможности перенять опыт у такого признанного специалиста в области аудиотехнологий, как Devialet, – говорит Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Наше сотрудничество знаменует старт новой вехи в области домашних развлечений, устанавливает новый отраслевой стандарт и укрепляет позиции Hisense в премиум-сегменте. Продукты с сертификатом Tuned by Devialet – это техника, объединяющая в себе и передовые технологии в области воспроизведения звука, и актуальные разработки в отношении трансляции изображения».

Телевизоры Hisense 65U7Q и Hisense 65U8Q обеспечивают исключительную четкость, яркость, контрастность и реалистичность картинки благодаря технологии подсветки MiniLED PRO и нейропроцессору Hi-View AI Engine PRO. Игровой режим Game Mode Ultra с частотой обновления 165 Гц позволяет геймерам наслаждаться ультраплавными визуальными эффектами нового поколения, при этом оставаясь на шаг впереди других игроков. Многоканальный объемный звук 2.1.2/4.1.2 в сочетании с Dolby Atmos создает аудиовизуальный опыт, в котором оживает буквально каждая деталь.

hisense700.jpg

Hisense и Devialet меняют систему домашних развлечений

Саундбар Hisense HT Saturn – это акустическая система 4.1.2, оснащенная технологиями Dolby Atmos и DTS:X. Четыре динамика объемного звучания и встроенный сабвуфер создают непревзойденный звук с точными музыкальными акцентами и глубокими басами. Наличие технологии Hi-Concerto позволяет устройству подключаться к телевизорам Hisense, объединяя все динамики в единую систему, которая обеспечивает еще более гармоничное и захватывающее звучание.

Лазерный телевизор Hisense L9Q сочетает в себе яркость 5000 люменов и контрастность 5000:1, обеспечивающие реалистичную глубину и детализацию изображения. Устройство имеет сертификат IMAX Enhanced, а также оснащено технологией Dolby Atmos. Акустическая система Hisense L9Q эксклюзивна, так как спроектирована в партнерстве с Devialet, которая известна своей премиальной акустикой, включая серию Opéra de Paris. Звук 6.2.2 с отметкой Tuned by Opéra de Paris l Devialet – это издание, обладающее тонкой настройкой и способное подарить пользователям уникальный опыт прослушивания музыки, аудиоэффектов и диалогов.

