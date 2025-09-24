CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Гравитон» оснастил группу компаний АЛРОСА отечественной техникой

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» поставил моноблоки, рабочие станции и мониторы собственной разработки в группу компаний АЛРОСА для организации рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

В рамках программы по импортозамещению группе компаний АЛРОСА потребовалось оснастить рабочие места сотрудников отечественной техникой. Техника «Гравитон» была выбрана в рамках открытого конкурса по совокупности критериев. Оценивались надежность устройств, скорость поставки, соотношение цены и качества, а также репутация «Гравитон» как производителя и вендора.

В рамках данного проекта были поставлены: моноблоки «Гравитон» М72И с функциями аппаратного отключения камеры и микрофона и интерфейсом Mobile Rack для обеспечения конфиденциальности и безопасности; рабочие станции «Гравитон» Р70И, оптимизированные для 3D-проектирования, моделирования, рендеринга, построения математических графиков и работы с большими данными; мониторы «Гравитон» МН24А с технологией снижения нагрузки на зрение и высоким качеством изображения.

«Мы благодарны компании АЛРОСА за доверие. Это надежный заказчик, и в сотрудничестве с их профессиональным коллективом нам удалось успешно реализовать проект в четко установленные сроки. Мы уверены, что наши системы обеспечат безопасность и продуктивность работы в этой компании», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Сотрудничество с компанией "Гравитон" в рамках данного проекта прошло эффективно и слаженно. Благодарим партнеров за профессионализм, оперативность и надежные решения» — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

