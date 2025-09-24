CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бренд IEK DIGITAL представляет новый сервис для повышения энергоэффективности предприятий

Бренд IEK DIGITAL, входящий в состав IEK GROUP — одного из крупнейших российских поставщиков комплексных электротехнических решений для промышленности и строительства, — представляет новый продукт для повышения энергоэффективности предприятий и инфраструктурных объектов.

На фоне системного роста тарифов на электроэнергию IEK DIGITAL запускает сервис IEK ERM (Energy Resource Management). Это комплексное решение для управления энергоэффективностью, которое включает консалтинг, проектные работы и программное обеспечение, совмещенное с алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта (AI). С помощью передовых технологий сервис позволяет анализировать и визуализировать данные технологических процессов и энергоресурсов, строить прогнозные модели, оптимизировать энергопотребление и выявлять скрытые резервы оборудования.

Решение является полностью российской разработкой, соответствует законодательству РФ и интегрируется с автоматизированными системами управления предприятием (АСУП), а также системами сбора и обработки данных в реальном времени (SCADA). Выявляя источники производственных потерь, IEK ERM помогает предприятиям снизить расходы на энергоресурсы до 25%, соответствовать международным стандартам (ISO 50001) и ESG-критериям, что повышает лояльность клиентов и партнеров. Кроме того, сервис позволяет выполнить требования ФЗ-261 «Об энергосбережении» и избежать штрафов со стороны надзорных органов.

«В условиях, когда традиционные методы энергосбережения исчерпываются, необходимы интеллектуальные системы управления, — отмечает Владимир Ольхов, руководитель бизнес-единицы IEK GROUP «Автоматизация». — Наше решение позволяет предприятиям поддерживать конкурентоспособность несмотря на рост энергетических издержек. Для энергоемкого производства с потреблением 50 млн кВт*ч при текущих тарифах даже 15% экономии может означать сохранение более 16 млн рублей, что положительно влияет на себестоимость производимых товаров и экономику предприятия в целом».

Пилотные проекты уже демонстрируют снижение пиковых нагрузок на сеть на 12–15%. Например, применение программы в системе автономного отопления логистического комплекса IEK в Щербинке позволило достичь до 20% экономии за счет снижения скорости вращения винтов и нормализации показателей температуры и влажности.

