«Авито Работа» и Avito Team: россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями

40% россиян применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. При этом 9% опрошенных используют нейросети в своей работе на повседневной основе, еще 11% опрошенных прибегают к их помощи несколько раз в неделю, а каждый десятый (10%) опрошенный применяет их несколько раз в месяц для решения отдельных задач — такие результаты показал опрос, проведенный «Авито Работой» среди более 7000 работающих в штате россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Кто чаще всего пользуется нейросетями в работе

Чаще всего искусственный интеллект используют в повседневной работе ИТ-специалисты (28%), дизайнеры и проектировщики (26%), топ-менеджеры (23%), мастера по оказанию персональных услуг (20%) и маркетологи (18%). Это в два-три раза выше среднего показателя (9%).

Среди сотрудников разных возрастов нейросети наиболее активно применяют зумеры и миллениалы — почти четверть (24%) опрошенных работников в возрасте 18–24 лет и 12% респондентов 25–34 лет используют искусственный интеллект на ежедневной основе в своей профессиональной деятельности.

Зачем россияне хотят обучиться навыкам работы с нейросетями

Большинство (61%) россиян, уже применяющих нейросети в работе, стремятся к дальнейшему развитию этих навыков, причем четверть (25%) опрошенных планируют пройти соответствующее обучение в ближайшее время. Главным стимулом для них служит искренний интерес к технологиям и желание идти в ногу со временем (41%). Многие надеются с помощью нейросетей повысить личную эффективность (39%), вырасти в профессии и в доходе (28%). После овладения новыми навыками респонденты в среднем ожидают роста своего дохода на 18%. Кроме того, опрошенные рассматривают владение искусственным интеллектом как стратегическое преимущество, которое поможет сохранить конкурентоспособность на рынке труда (22%) или открыть двери в новую профессию (22%).

Опрос показал, что зумеры чаще представителей других поколений пользуются сервисами на базе искусственного интеллекта и наиболее заинтересованы в улучшении своих навыков работы с ними. Треть (33%) молодых специалистов 18–24 лет уже в ближайшее время планируют пройти специальное обучение для совершенствования работы с этими технологиями, в то время как в общем по России о таких планах сообщили четверть (25%) опрошенных. Молодежь также более прагматично подходит к целям освоения навыков работы с такими сервисами — если респонденты в возрасте 45-54 лет чаще рассматривают изучение нейросетей как способ быть «в тренде» (45%), то зумеров в первую очередь интересует повышение личной продуктивности (45%), карьерный рост и увеличение дохода (39%).

«Мы наблюдаем формирование устойчивого тренда: россияне стремятся освоить работу с нейросетями, и наиболее активно интерес к такому обучению проявляют молодые специалисты. Среди зумеров в возрасте от 18 до 24 лет таких заинтересованных — подавляющее большинство, около 65%. Для этого поколения ИИ — практический инструмент для карьерного роста и повышения личной эффективности. Это формирует запрос молодых специалистов на точечное освоение конкретных инструментов, дающих измеримое преимущество на рынке труда», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Текст, автоматизация и анализ данных: чему хотят научиться россияне

Наиболее востребованными направлениями для обучения стали работа с текстовыми нейросетями (36%), автоматизация рутинных задач (34%), анализ данных и работа с отчетами (32%), а также создание и редактирование изображений (32%). Еще часть россиян охотно обучились бы навыкам работы в области аудио- и видео-контента (24%) и программирования (19%) с помощью нейросетей.

Несмотря на растущий тренд на освоение нейросетей, российские компании пока лишь начинают системно внедрять корпоративное обучение этим навыкам. В общей сложности только треть (33%) работающих в штате респондентов сообщили о том, что их работодатель предоставляет либо оплачивает обучение навыкам работы с нейросетями. Наиболее распространенной практикой является развитие внутренних образовательных программ (11%). Еще 13% опрошенных заявили, что обучение нейросетям в их компании доступно только некоторым сотрудникам.

«В этом году «Авито» приступил к формированию подхода образовательного трека ИИ для наших сотрудников, который тесно связан с техническим треком. В нем выделено два уровня образовательного контента - базовый (ИИ-грамотность, образование в сфере устройства LLM, как продуктивнее работать с ИИ) и продвинутый (здесь ведутся фокусные программы для разных аудиторий, например, для команд, которые будут создавать ИИI-агентов). В рамках «продвинутого» трека обучение проходит в форматах - «живых» тренингов и онлайн-курсов. Весь контент для обучения мы прорабатываем совместно с внутренними экспертами, смотрим на образовательные программы на рынке. Помимо обучений в «Авито» формируется среда обмена опытом. Она создается разными инструментами. Например, мы включаем в программу хакатонов разделы по созданию ИИ-агентов и вайб-кодингу. Также мы развиваем внутренний канал, куда публикуется разный образовательный контент по ИИ (например, словарь понятий вокруг ИИ или задачи по использованию ИИ в личной и профессиональной сфере)», — сказала менеджер программ развития личной эффективности «Авито» Александра Гусева.