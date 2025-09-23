«Солво» автоматизировала склад фармдистрибьютора из Белоруссии «Комфарм»

Склад ООО «Комфарм» стал первым проектом «Солво» по автоматизации фармацевтических розничных сетей в Белоруссии. Результат – создание прозрачной и стабильной логистической инфраструктуры, объединяющей склад в Минске и более 140 аптек в разных частях страны. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

ООО «Комфарм» – фармацевтическая компания, которая работает на рынке Белоруссии с 1997 г. Розничная сеть компании насчитывает более 140 аптек. Внедрение системы управления складом Solvo.WMS позволило оцифровать и упорядочить логистические процессы компании, снизить нагрузку на складской персонал и повысить эффективность склада.

Склад компании «Комфарм», расположенный в Минском районе, отличается обширной номенклатурой – более 50 тыс. наименований препаратов – и сложной внутренней логистикой. В процессе управления складскими операциями необходимо учитывать температурные режимы хранения, сегментированные зоны доступа и прочее. Кроме того, требования по хранению лекарственных средств, утвержденные Минздравом Белоруссии, подразумевают строгий партионный учет.

В рамках проекта по автоматизации специалисты «Солво» внедрили штучный отбор на мезонине и функционал мультиотбора, автоматизировали пополнение ячеек, обеспечили интеграцию с конвейером и ERP-системой, а также оптимизировали претензионную работы на складе с помощью встроенных систем отчетности. С внедрением Solvo.WMS появилась возможность отслеживать количество строк на отборе и длительность операций, чтобы проводить аналитическую работу.

Склад ООО «Комфарм» обрабатывает от 15 тыс. до 22 тыс. строк за смену. Solvo.WMS – система с высокой производительностью, способная обрабатывать более 500 тыс. строк заказов в сутки.

«Проект по автоматизации склада с Solvo.WMS позволил нам создать более прозрачную, стабильную и управляемую логистическую инфраструктуру. Мы уверены, что партнерство с «Солво» — это основа для дальнейшего развития и масштабирования наших бизнес-процессов», — сказал Павел Григораш, администратор базы данных, ООО «Комфарм».

«Для эффективного управления технологичным складом требуется гибкая и адаптивная система, которая позволит оптимально использовать складские мощности. За счет большого количества настроек, доступных в базовой версии системы, Solvo.WMS подстраивается под любые бизнес-процессы и задачи заказчика и позволяет автоматизировать объекты любой сложности», — сказал Алексей Смирнов, заместитель генерального директора по продажам «Солво».