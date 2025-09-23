CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Роспатент интегрировал платформу «Синтелли» в свою информационную систему

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, инновационный центр «Сколково» и российская модульная ИИ-платформа искусственного интеллекта для задач органической и медицинской химии от компании «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика») объединились для создания отечественной поисковой платформы по химическим структурам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

Одно из важных направлений работы Роспатента – проведение экспертизы заявок на изобретения. Эксперты осуществляют информационный поиск, чтобы установить соответствие заявки условиям патентоспособности. До 2022 г. для патентного поиска по химическим структурам использовались ведущие зарубежные информационные ресурсы. После ухода ряда иностранных компаний встала задача создать и внедрить отечественные инструменты для проведения подобной экспертизы в области химии и медицины.

В качестве подрядчика Роспатент выбрал компанию «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика»), разработчика одноименной модульной ИИ-платформы для задач органической и медицинской химии. При грантовой поддержке фонда «Сколково» специалисты Роспатента и «Синтелли» разработали и внедрили систему, технологический поиск которой не уступает зарубежным аналогам.

Персонализированный подход и оперативная доработка решения под задачи заказчика сделали процесс патентного поиска более эффективным. База данных была значительно расширена за счет источников ФИПС, разработанные механизмы поиска покрывают все возможные сценарии работы экспертов, а комбинированные условия поиска и использование различных фильтров позволяет быстро находить актуальные документы, связанные с конкретными химическими соединениями. Платформа сохраняет историю поиска, результаты поисковой выдачи, поддерживает разные форматы ввода данных. Она полностью интегрирована в информационную систему Роспатента, обеспечивает ежемесячные обновления и поддержку актуальных задач по экспертизе заявок на изобретения.

«Интеграция «Синтелли» с информационной системой Роспатента усилила процессы патентной экспертизы: мы создали собственную базу данных, ускорили работу с заявками и снизили зависимость от зарубежных решений. Эксперты теперь могут использовать отечественные технологии для точного поиска по химическим структурам», — сказала Алина Мухамеджанова, CEO «Синтелли».

Преимущества «Синтелли» оценили и отечественные фармацевтические компании. Российское предприятие «Инфамед К» использует платформу для разработки нового лекарственного средства. По мнению специалистов компании, это позволит сократить общий срок проекта на 30-50%.

