Минцифры Амурской области и «Перспективный мониторинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов и генеральный директор компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») Роман Кобцев подписали соглашение о сотрудничестве по формированию системы государственного управления с использованием информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Перспективный мониторинг» — один из участников российского рынка коммерческих SOC, исследований защищенности и расследования инцидентов, а также разработчик собственных продуктов в области информационной безопасности. Флагманский продукт компании — учебно-тренировочная платформа Ampire, которая используется для практического обучения студентов и специалистов по информационной безопасности.

В рамках подписанного соглашения стороны будут обмениваться технологиями, опытом и знаниями, а также проводить совместные мероприятия, направленные на повышение уровня цифровой безопасности региона. В том числе «Перспективный мониторинг» будет оказывать поддержку Минцифры Амурской области в развитии образовательной среды на базе высших учебных заведений региона, направленных на усиление подготовки и повышения квалификации специалистов по информационной безопасности.

«Подписанное соглашение — важный этап нашего сотрудничества и укрепления деловых связей с Амурской областью. В регионе много внимания уделяется повышению безопасности цифрового пространства на всех уровнях, применению современных систем и услуг в области защиты информации. При этом активно прорабатываются и вопросы повышения навыков у специалистов по ИБ, и общей осведомленности населения в вопросах кибербезопасности, в том числе среди наиболее уязвимой категории, которую составляют дети и подростки. Мы с готовностью поддерживаем такие начинания. К настоящему моменту наши эксперты уже провели киберучения для специалистов органов государственной власти на киберполигоне Ampire, а также открытый урок для школьников на специализированной версии платформы Ampire Junior. Постараемся и в дальнейшем содействовать повышению кибербезопасности региона своими цифровыми продуктами и услугами», — сказал Роман Кобцев.

«Защита объектов критической информационной инфраструктуры, от которых зависит работа систем региона, — один из наших ключевых приоритетов. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать повышению эффективности этой защиты как с точки зрения оптимизации и развития процессов, так и со стороны образовательных инициатив. Вместе мы сможем успешно противостоять цифровым вызовам современности», — отметил Денис Земнухов.

