ГК Softline и компания Ainergy будут сотрудничать в сфере продвижения ИИ-решений для бизнеса

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания Ainergy (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения на базе ИИ), заключили соглашение о партнерстве. ГК Softline будет оказывать услуги по продвижению и внедрению low-code платформы Ainergy для автоматизации бизнес-процессов на базе искусственного интеллекта. Клиенты группы компаний получат удобные инструменты для роста производительности, повышения эффективности ключевых бизнес-процессов и оптимизации расходов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ainergy — AI BPA-платформа (Artificial Intelligence Business Process Automation) на базе генеративного искусственного интеллекта. Решение обеспечивает быструю и безопасную автоматизацию множества бизнес-процессов — от ИТ-отдела до бухгалтерии. Благодаря low-code инструментам специалисты без глубоких технических знаний в сфере программирования могут выполнить настройку и внедрение процессов, а также разработать ИИ-агентов. Платформа поддерживает оркестрацию генеративных нейронных сетей, широкий спектр открытых и коммерческих больших языковых моделей. Система масштабируется и позволяет кастомизировать процессы без снижения стабильности.

Важная характеристика решения — автономия и безопасность. То есть при использовании платформы Ainergy данные не передаются третьим сторонам, в том числе вендору для дообучения моделей. Это важно для организаций с высокими требованиями к безопасности, например, для госструктур, финансовых учреждений и хостинг-провайдеров.

Включение платформы Ainergy в продуктовый портфель ГК Softline позволит предоставить клиентам группы компаний новые возможности для реализации проектов цифровой трансформации. Специалисты ГК Softline нарастили техническую экспертизу по продукту вендора в рамках партнерства, направленного на расширение присутствия обеих сторон на российском рынке.

«Сотрудничество с компанией Ainergy — это еще один шаг в реализации стратегии ГК Softline по продвижению отечественных ИТ-продуктов, способных эффективно решать задачи цифровой трансформации компаний. Уверены, что объединение экспертизы вендора и большой проектный опыт команды Softline позволят улучшить качество сервиса для заказчиков и дать им новые возможности для роста бизнеса», — сказал Алексей Лыков, руководитель ITSM-направления ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline позволит системно организовать продвижение и внедрение платформы Ainergy на российском рынке. Сотрудничество направлено на повышение эффективности использования ERP‑систем за счет генеративного ИИ, а также на формирование понятных и устойчивых практик внедрения ИИ‑технологий в корпоративном секторе», — сказал Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.