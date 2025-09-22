В Подмосковье подготовку техпланов перевели в «цифру»

В Московской области подать заявление на подготовку технического плана объекта недвижимости теперь можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря переводу в “цифру” получить услугу можно в любое удобное время. Кроме того, в электронную форму внедрены умные сервисы, которые значительно упрощают процесс подачи заявления. Один сервис помогает легко подобрать с помощью интерактивного календаря удобную дату и время визита специалиста БТИ. Другой, после указания характеристик объекта недвижимости, автоматически рассчитывает стоимость работ. Произвести оплату можно также на регпортале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технический план объекта недвижимости – это документ, в котором указаны основные сведения об объекте: расположение, площадь, границы, количество этажей и другие характеристики. Его делают, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет, внести изменения в существующие объекты или оформить право собственности.

Услуга «Подготовка технического плана» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Жилищные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Услуга платная: стоимость зависит от местоположения, типа помещения и его площади.