«Стройпроект» внедряет WorksPad для безопасной мобильной работы и управления корпоративными устройствами

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о завершении перехода компании «Стройпроект» на отечественную платформу корпоративной мобильности WorksPad. Решение используется в двух сценариях одновременно: как защищённый суперапп-контейнер для персональных устройств сотрудников и как система MDM для управления корпоративным парком устройств. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

До ухода иностранных ИТ-вендоров из России в 2022 г. в компании «Стройпроект» применялся продукт IBM MaaS360, затем — Check Point Capsule. После объявления разработчика об окончании поддержки ChP Capsule весной 2025 г. заказчик начал пилотирование WorksPad, а затем незамедлительно принял решение о промышленном внедрении. Другие продукты не рассматривались, так как заказчику требовалась полноценная платформа EMM (Enterprise Mobile Management), и WorksPad стал единственным релевантным выбором на рынке. Сейчас проект по внедрению находится в активной стадии: WorksPad уже работает на персональных устройствах сотрудников, а также развернут в формате MDM для корпоративных устройств.

В рамках проекта компания «Стройпроект» получила защищённый контейнер WorksPad для персональных устройств сотрудников, предоставляющий доступ к таким ресурсам и сервисам как безопасная почта, календарь, контакты, работа с документами и корпоративными файлами, шифрование данных и селективное удаление корпоративной информации при необходимости. Внедрение платформы WorksPad MDM для корпоративных устройств позволило реализовать централизованные политики, инвентаризацию и контроль соответствия, возможность удаленного управления корпоративной информацией на устройствах.

«Зарубежные ИТ-разработчики продемонстрировали свою ненадежность, поэтому нам требовалась стабильная, поддерживаемая в России платформа, которая бы одновременно работала с устройствами BYOD и позволяла централизованно управлять корпоративными девайсами. С WorksPad особых сложностей не возникло. Часть наших пожеланий в MDM уже учтена в планах разработчиков, и мы ждём обновления версий», — сказал Иван Крылов, руководитель направления по информационной безопасности компании «Стройпроект» дивизион «Реновация».

«Мы единственные в России предоставляем платформу класса EMM, которая объединяет удобство для сотрудников и строгие требования информационной безопасности бизнеса. Уверен, что этот проект станет примером для других компаний, которые сейчас находятся в поиске стабильной и поддерживаемой в России альтернативы зарубежным продуктам», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».