Столичные технологии выйдут на объекты девелопера «Самолет»

Фонд МИК и группа «Самолет» подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Документ предполагает развитие инноваций для повышения эффективности и качества реализуемых проектов в строительной отрасли. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Столичные высокотехнологичные компании получат возможность апробировать свои решения на инфраструктурных объектах одного из крупнейших девелоперов страны. Среди приоритетных направлений — автоматизация проектирования и строительства, эксплуатация недвижимости, клиентский сервис и благоустройство.

«Благодаря партнерству с группой «Самолет», технологические разработчики, участники программы пилотного тестирования, смогут апробировать свои решения на объектах инфраструктуры одного из крупнейших девелоперов страны», отметили представители Фонда МИК.