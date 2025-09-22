CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Столичные технологии выйдут на объекты девелопера «Самолет»

Фонд МИК и группа «Самолет» подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Документ предполагает развитие инноваций для повышения эффективности и качества реализуемых проектов в строительной отрасли. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Столичные высокотехнологичные компании получат возможность апробировать свои решения на инфраструктурных объектах одного из крупнейших девелоперов страны. Среди приоритетных направлений — автоматизация проектирования и строительства, эксплуатация недвижимости, клиентский сервис и благоустройство.

«Благодаря партнерству с группой «Самолет», технологические разработчики, участники программы пилотного тестирования, смогут апробировать свои решения на объектах инфраструктуры одного из крупнейших девелоперов страны», отметили представители Фонда МИК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

CNews — 25 лет лидерства

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще