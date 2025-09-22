CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рестораны «The Бык» оцифровали сервисные процессы с помощью Okdesk

Рестораны «The Бык», которых в Москве и Санкт-Петербурге уже более 20, оцифровали процессы работы бэк-офиса и заведений с помощью системы управления заявками и ремонтами Okdesk.

Главным запросом франчайзингового проекта «The Бык» было автоматизировать процессы ИТ-направления заведений и бэк-офиса, чтобы ПО, оргтехника, кассы и системы видеонаблюдения работали без перебоев. Именно стабильная работа фронт-офиса обеспечивает качественное развитие всех ресторанов, а также делает масштабирование по франчайзинговой модели системным и предсказуемым.

Как сообщили в «The Бык», большинство заявок управляющие ресторанов отправляют через мобильное приложение, так как это удобно и позволяет не отвлекаться надолго от самого важного – гостей ресторанов. Заявки не теряются и исполняются в срок.

Кроме автоматизации ИТ в ресторанах «The Бык», в системе Okdesk настроен обмен заявками с подрядчиками. Это позволяет с одной стороны каждому работать в своем пространстве, а с другой – делает процесс от регистрации до выполнения заявки сквозным, прозрачным, управляемым.

