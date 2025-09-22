CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Планы выполнения» — новое расширение для платформы SimpleOne от ГК «Медиа-тел»

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представил новое продуктовое расширение «Планы выполнения» на маркетплейсе компании SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения). Расширение упрощает настройку типовых запросов с последовательными и параллельными согласованиями без использования сложных рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Планы выполнения» — это набор таблиц, состоящих из группировки задач, этапов и задач на выполнение/согласование. Решение позволяет настроить типовые запросы с последовательными и параллельными согласованиями, произвольными формами без применения традиционных workflow. При необходимости решение можно адаптировать для других процессов: изменения, инциденты и другие объекты.

Пользователи получают возможность выгружать последовательность шагов и автоматизировать создание типовых запросов на основе внешних данных. Легенда с цветовой подсветкой задач и отображением всех возможных статусов по задачам делает процесс более прозрачным и интуитивно понятным.

«Важно найти баланс между визуализацией, Low/Pro-код инструментами, производительностью и удобством использования. Редактор Workflow не всегда является эффективным решением», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ «Медиа-тел».

«Команда "Медиа-тел" хорошо понимает потребности заказчиков и обладает необходимой экспертизой для создания востребованных решений. "Планы выполнения" помогают в реализации важной задачи по упрощению настройки типовых процессов», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

CNews — 25 лет лидерства

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще