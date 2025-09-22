Издательская группа «Альпина» запустила ИИ-платформу «Aльпина GPT» с доступом к более чем 30 нейросетям

Цифровое подразделение издательской группы «Альпина» — компания Alpina Digital — объявляет о запуске ИИ-платформы «Альпина GPT». Продукт дает доступ к более чем к 30 нейросетям, включая ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney, HeyGen и др., через единый интерфейс с возможностью оплаты в рублях. Платформа «Альпина GPT» ориентирована на корпоративных клиентов и частных пользователей, которые регулярно работают с ИИ-технологиями. Доступен трехдневный бесплатный период тестирования. Об этом CNews сообщили представители издательской группы «Альпина».

Ключевые характеристики «Альпина GPT»

Платформа объединяет функции текстовых, графических и мультимедийных нейросетей. Пользователи могут создавать диалоговые цепочки из различных ИИ-моделей для комплексного решения задач — от написания текстов и генерации изображений до перевода, обработки аудио и анализа больших файлов.

«В 2023 г. мы начали внутреннюю AI-трансформацию издательской группы — нужны были современные инструменты для ускорения книжного производства и работы с контентом для разных подразделений: от помощи редакциям группы до работы маркетинга. Мы решили проблему доступа к ИИ, которая есть у тысяч российских компаний. Уже сейчас 43% компаний используют искусственный интеллект в своей работе, а к 2030 году эта доля, по разным оценкам, вырастет до 95%. Параллельно мы продолжаем развивать направление EdTech в “Альпине”, интегрируя в него ИИ-технологии. Например, в октябре мы запускаем новый курс “Мастерская писателя: курс-практикум по нон-фикшн”, что является логичным расширением издательской экспертизы. Обучение на курсе в том числе включает в себя раздел по применению ИИ для работы над идеями, структурой и редактированием. В конце такого обучения студенты создадут свою рукопись или ее часть, а также разработают план продвижения», — отметил Александр Лиманский, генеральный директор Alpina Digital.

Целевая аудитория ИИ-платформы «Альпина GPT»

Компании, индивидуальные предприниматели и частные лица, заинтересованные в ускорении своих рабочих процессов и повышении личной эффективности. Доступны корпоративный и индивидуальный форматы подписок. Платформа будет полезна маркетологам, копирайтерам, дизайнерам, переводчикам, блогерам, HR, юристам.

Специализированные инструменты

«Aльпина GPT» включает возможность делиться чатами в команде, создавать персонализированных ИИ-ассистентов для автоматизации рабочих процессов. Компании и физические лица могут настраивать виртуальных помощников под специфику своей деятельности — от обработки клиентских запросов до анализа документов.

Отдельный блок функций посвящен созданию видеоаватаров. Технология позволяет генерировать реалистичные цифровые персонажи для рекламных кампаний, образовательного контента и блогинга. Аватары могут воспроизводить речь на основе текстовых сценариев, что снижает производственные затраты на создание видеоконтента.

Техническое решение

«Aльпина GPT» доступна в двух форматах: веб-версия для работы через браузер и мобильное приложение для iOS и Android. В ближайшее время откроется доступ к приложениям для Windows и MacOS. Это устраняет необходимость регистрации в десятках зарубежных сервисов и оформления отдельных подписок. Все инструменты доступны через единую панель управления на русском или английском языках.

Сервис работает на территории России. Есть оперативная техническая поддержка.