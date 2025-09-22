«Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт»

Консалтинговое направление компании «Флант» реализовало проект по построению DevOps-отдела и автоматизации процессов разработки для системы управления многоквартирными домами «Мажордом» — решения компании «Философт». Проект охватил стандартизацию CI/CD-процессов, миграцию инфраструктуры и повышение компетенций команды разработки.

Компания «Философт» (входит в ГК «Железно») занимается разработкой решений для цифровизации девелопмента. В портфель компании входит 9 ИТ-продуктов, включая систему управления многоквартирными домами «Мажордом» с функционалом IP-домофонии, видеонаблюдения, СКУД и управления инженерными системами. «Железно» — федеральный девелопер, создающий умные среднеэтажные мини-города с 2011 г. в шести городах России: Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге, Перми и Волгограде.

Компания «Философт» обратилась к «Экспресс 42» с задачей повышения экспертизы DevOps-практик и построения полноценного отдела для подготовки к масштабированию бизнеса. Основные проблемы включали разрозненные подходы к CI/CD в командах, низкий уровень автоматизации инфраструктуры, ручные процессы развертывания и отсутствие стандартизированных практик мониторинга.

«Экспресс 42» реализовал три взаимосвязанных проекта. На первом этапе провели анализ существующих процессов разработки через интервью с разработчиками, изучение используемых инструментов и схем релизов. Результатом стал подробный отчет с рекомендациями по улучшениям.

Второй этап проекта включал внедрение DevOps-практик, в рамках которых был создан механизм автоматизированного развертывания динамических окружений. Параллельно были внедрены системы наблюдаемости, которые позволяют оперативно выявлять причины инцидентов и эффективно на них реагировать.

В процессе миграции возник сбой, влияющий на производительность системы. За две недели совместной диагностики специалисты выявили плавающую ошибку, которая проявлялась нестабильно в новой инфраструктуре. После устранения неисправности миграция завершилась успешно. Команды подготовили post-mortem с корректирующими мерами для будущих проектов.

Третий этап включал восемь обучающих сессий для DevOps-инженера по темам Kubernetes, Helm, Terraform, мониторинг и логирование с практическими кейсами и сопровождением рабочих задач.

«После завершения проектов мы выстроили прозрачную и согласованную работу в разработке, внедрив единые подходы к DevOps, что кардинально ускорило выпуск релизов. Процесс обновления продукта стал быстрее, а его работа — заметно стабильнее. При этом нам удалось значительно снизить зависимость от внешних экспертов: теперь наши внутренние команды уверенно управляют пайплайнами и инфраструктурой самостоятельно. Эта платформа уже сегодня служит прочной основой для масштабирования и дальнейшего развития», — отметил Максим Ванеев, директор департамента управления IT-инфраструктурой «Философт» (входит в ГК «Железно»)

«Проект с компанией «Философт» (входит в ГК «Железно») стал наглядным примером того, как важно подходить к DevOps-трансформации системно. Вместо простого внедрения технологий мы выстроили полноценную экосистему разработки и обеспечили передачу знаний внутренним командам. Уже на старте сократили простои приложений на 75% и снизили годовые расходы на разработку нового функционала на 25%. Это позволило не только высвободить ресурсы, но и перейти от реагирования на инциденты к проактивному развитию продукта. Такой подход превращает платформу из временного решения в устойчивую основу для роста», — сказал Артём Гениев, руководитель бизнес-юнита «Экспресс 42».

В результате трансформации DevOps-практик клиент получил стандартизированные процессы CI/CD, автоматизированную инфраструктуру с высокой степенью наблюдаемости и подготовленную к росту команду разработки. Временные затраты на масштабирование инфраструктуры сократились на 95%, что позволило значительно уменьшить ручную работу и ускорить расширение системы.