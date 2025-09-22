«Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS

Компания «Аквариус» представила операционную систему AqNOS версии 7.5.0 — комплексное решение для оптимизации управления сетевыми коммутаторами Aquarius. Новая версия существенно расширяет функциональные возможности администрирования сетевой инфраструктуры, обеспечивая повышенную эффективность эксплуатации в центрах обработки данных (ЦОД) и кампусных сетях.

В версии 7.5.0 увеличен спектр работы базовых функций стекирования AqStack, впервые появившегося в релизе 7.4.0. AqStack – объединение до 16 устройств серии Aquarius N3000 и Aquarius N5000-24X2C в любых сочетаниях с использованием выделенных интерфейсов 40G/100G.

Для аутентификации, авторизации и учета (Authentication, Authorization and Accounting, AAA) были добавлены поддержка одновременной работы с несколькими серверами службы удаленной аутентификации пользователей при коммутируемом доступе (Remote Authentication Dial In User Service, RADIUS) с балансировкой запросов и встроенные средства тестирования доступности сервиса RADIUS (с локальной учетной записью). Релиз включает возможность настройки автоматического сохранения конфигурации коммутатора и автоматического архивирования конфигурации на внешний файловый сервер.

Такое сочетание возможностей подтверждает стратегию «Аквариуса»: и аппаратная база, и программное обеспечение собственной разработки постоянно развиваются и дополняют друг друга, чтобы с каждым релизом продукт становился мощнее, надежнее и проще в эксплуатации.

Например, для повышения отказоустойчивости была усовершенствована функция обнаружения двойного активного режима (Dual-Active Detection, DAD), обеспечивающая дополнительную защиту при возникновении ситуации split-brain при аварии соединения (peer-link), которая объединяет два устройства в MLAG-пару. Также была расширена возможность совместной работы коммутаторов MLAG-пары с L2 доменами Spanning Tree Protocol (STP) и Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

Кроме того, обновление включает поддержку балансировки трафика многопутевой маршрутизации с равной стоимостью (Equal-Cost Multi-Path routing, ECMP) в оверлейных топологиях виртуальной расширяемой локальной сети (Virtual Extensible LAN, VxLAN)/ VPN по технологии Ethernet (Ethernet VPN, EVPN). Также в рамках нового релиза интегрирована поддержка функций BGP local-AS и BGP as-path relax, которые обеспечивают дополнительную гибкость в разных сценариях взаимодействия.

Помимо этого, количество идентификаторов виртуальной маршрутизации и пересылки (Virtual Routing and Forwarding, VRF) было увеличено до 400. Был разработан профиль конфигурации, расширяющий количество L2 multicast-записей и LPM-маршрутов на платформах AQ-N6000 и AQ-N5000-48Y8C.

«Компания «Аквариус» всегда прислушивается к потребностям своих заказчиков, поэтому регулярно обновляет операционную систему. AqNOS Новый релиз 7.5.0 включает как усовершенствованные функции, введенные в предшествующих версиях, так и новые возможности для работы. Такие изменения позволят пользователям обеспечить более высокий уровень безопасности и гибкости в эксплуатации коммутаторов Aquarius», – сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

Полный список новых и доработанных функций доступен в описании релиза 7.5.0 на портале компании «Аквариус», посвященном сетевому оборудованию.

Все модели коммутаторов Aquarius внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а сетевая операционная система AqNOS – в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры.