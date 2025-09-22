«1С:РМ Управление проектами Корп» заменила Excel и объединила 50 рабочих мест в «Модуль-Строй»

В сентябре 2025 г. в компании ООО «Модуль-Строй» запущена в промышленную эксплуатацию система проектного управления на базе программного продукта «1С:РМ Управление проектами Корп», что позволило сформировать на предприятии единый подход к реализации проекта, отслеживать сроки и задачи, получать актуальную информацию по проекту здесь и сейчас. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Внедрение автоматизированной системы управления проектами производилось с целью создания единого информационного поля для планирования и контроля проекта от инициации до сдачи заказчику, отслеживания динамики изменения данных по проекту и повышения взаимодействия между отделами.

На момент принятия решения об автоматизации управление проектами велось в МS Excel. Это не давало возможности руководителям компании видеть реальные данные о сроках и загрузке по проектам в разрезе подразделений и отдельно по сотрудникам, приводило к большому количеству отчетов. Отсутствовала единая картина по портфелю проектов предприятия.

Для создания автоматизированной системы было выбрано отраслевое решение «1С:РМ Управление проектами Корп», разработанное компаниями ITLand и фирмой «1С». Выбор был обусловлен тем, что программный продукт подходит под специфику бизнес-процессов предприятия, возможна его синхронизации с имеющимся на предприятии ПО и поэтапное внедрение.

Автоматизация системы проектного управления проводилась компанией ITLand по авторской технологии внедрения ядра «1С:PM». Заказчик получил готовое ИТ-решение «под ключ» в фиксированные сроки и бюджет. Также эксперты ITLand обучили пользователей работе в системе.

В ходе проекта внедрения «1С:PM» были автоматизированы процессы управления работами и сроками, ресурсами, подразделениями: планирование проекта; отражение факта выполнения проекта всеми подразделения; контроль за сроками; отчетность подразделений предприятия.

В рамках проекта автоматизировано 50 рабочих мест. В планах дальнейшее развитие функциональности системы.