CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«1С:РМ Управление проектами Корп» заменила Excel и объединила 50 рабочих мест в «Модуль-Строй»

В сентябре 2025 г. в компании ООО «Модуль-Строй» запущена в промышленную эксплуатацию система проектного управления на базе программного продукта «1С:РМ Управление проектами Корп», что позволило сформировать на предприятии единый подход к реализации проекта, отслеживать сроки и задачи, получать актуальную информацию по проекту здесь и сейчас. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Внедрение автоматизированной системы управления проектами производилось с целью создания единого информационного поля для планирования и контроля проекта от инициации до сдачи заказчику, отслеживания динамики изменения данных по проекту и повышения взаимодействия между отделами.

На момент принятия решения об автоматизации управление проектами велось в МS Excel. Это не давало возможности руководителям компании видеть реальные данные о сроках и загрузке по проектам в разрезе подразделений и отдельно по сотрудникам, приводило к большому количеству отчетов. Отсутствовала единая картина по портфелю проектов предприятия.

Для создания автоматизированной системы было выбрано отраслевое решение «1С:РМ Управление проектами Корп», разработанное компаниями ITLand и фирмой «». Выбор был обусловлен тем, что программный продукт подходит под специфику бизнес-процессов предприятия, возможна его синхронизации с имеющимся на предприятии ПО и поэтапное внедрение.

Автоматизация системы проектного управления проводилась компанией ITLand по авторской технологии внедрения ядра «1С:PM». Заказчик получил готовое ИТ-решение «под ключ» в фиксированные сроки и бюджет. Также эксперты ITLand обучили пользователей работе в системе.

В ходе проекта внедрения «1С:PM» были автоматизированы процессы управления работами и сроками, ресурсами, подразделениями: планирование проекта; отражение факта выполнения проекта всеми подразделения; контроль за сроками; отчетность подразделений предприятия.

В рамках проекта автоматизировано 50 рабочих мест. В планах дальнейшее развитие функциональности системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще