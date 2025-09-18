«Рег.облако» подключил новый ЦОД для поддержки облачных сервисов в Московском регионе

Облачный провайдер «Рег.облако» открыл вторую локацию для облака в Москве на базе дата-центра «Медведково-2». Компания продолжает планомерно расширять технологическую инфраструктуру для поддержки облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Дата-центр оснащен инженерной и сетевой инфраструктурой уровня Tier III и обладает вертикальной архитектурой. Мощность новой локации Рег.облака включает 25 тыс. vCPU, 30 ТБ оперативной памяти и более 1 ПБ дискового пространства для хранения данных. В основе вычислительных ресурсов используются серверы на базе высокопроизводительных процессоров — для стандартных и производительных серверов задействованы коммутаторы с 100 Гбит/с, а для высокочастотных — 25 Гбит/с. Все ключевые элементы инфраструктуры продублированы по принципу отказоустойчивости N+1.

В новой облачной локации «Рег.облако» впервые представил новую линейку серверов «Стандартные+» на базе процессора Intel Xeon с NVMe SSD дисками, недоступную в других зонах. Новые технологические мощности позволяют существенно снизить время отклика при чтении и записи данных (latency) и повысить количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Это поможет ускорить работу клиентских ИТ-проектов, особенно баз данных, аналитических систем и веб-приложений.

На новой площадке пользователям доступны и остальные текущие тарифные линейки «Рег.облака». А в ближайшее время ожидается подключение GPU-серверов, объектного хранилища S3, PaaS-сервисов и других функциональных решений для публичного облака.

«Расширение зон присутствия «Рег.облака» — важный шаг для развития отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Развитая связность между дата-центрами позволяет строить распределенные решения с минимальными задержками и высокой надежностью. Оптимальный интерконнект между облачными локациями минимизирует риски сбоев, что особенно важно для бизнеса, требующего максимальной доступности сервисов», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

Технологическая база «Рег.облака» включает 10 собственных и партнерских ЦОД уровня Tier III в нескольких регионах России. Для функционирования облачных сервисов на территории Москвы сегодня подключено два дата-центра — SafeData и «Медведково-2». Общая подведенная мощность сети «Рег.облака» составляет 2,8 МВт, а пропускная способность оптических каналов связи достигает 200 Гбит.