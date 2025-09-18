CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки

МТС сообщает о подписании соглашения о намерениях с МУП «Метроэлектротранс» Казани. Стороны планируют развивать сотрудничество в части укрепления цифровой инфраструктуры казанского метро и внедрения современных ИТ-решений в работу метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках подписанного соглашения планируется продолжение совместной работы над крупными инфраструктурными проектами, в числе которых обеспечение устойчивого покрытия сети мобильной связи во всей казанской подземке, организация защищенных каналов связи, развитие частных сетей для защищенной служебной и технологической связи. Соглашение предполагает также создание условий для использования импортонезависимого оборудования и программного обеспечения, обмена научно-техническим опытом на конференциях и в текущей деятельности.

«Все больше казанцев выбирают подземный общественный транспорт. Только за первое полугодие объем использованного нашими абонентами интернет-трафика в метро вырос на 35% по сравнению с 2024 г. Весной прошлого года МТС установила новое LTE-оборудование на самой молодой станции «Дубравная», которая в будущем станет пересадочной на вторую линию Казанского метрополитена, и обеспечила стопроцентное LTE-покрытие на всех станциях казанского метро. Наша задача – совместно с МУП «Метроэлектротранс» продолжить работу над реализацией проекта по обеспечению мобильным интернетом подземной инфраструктуры Казани для повышения удобства пассажиров и расширения возможностей внедрения высокотехнологических решений», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«В этом году казанскому метро исполнилось 20 лет. Каждый будний день мы перевозим около 130 тыс. пассажиров. Современные технологии мы применяем повсеместно – это и организация бесконтактной оплаты проезда, обеспечение системы безопасности, автоматизация движения поездов и многое другое. Развитие инфраструктуры связи и поддержка технологических партнеров увеличивает арсенал инструментов для повышения эффективности предприятия и самое главное, обеспечения комфортных и безопасных поездок наших горожан», – сказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Цифровая трансформация транспортной отрасли соответствует целям и задачам национальных проектов «Экономика данных» и «Эффективная транспортная система». Благодаря соглашению мы улучшим интернет-связь и сервис для жителей и гостей Татарстана, а также укрепим технологическую независимость России», – отметил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Система метро в столице Татарстана охватывает пять из семи районов города. В 2024 г. МТС реализовала комплексный проект по покрытию станций метро высокоскоростным интернетом. LTE-покрытие оператора обеспечено на каждой станции казанской подземки.

