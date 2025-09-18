МТС Exolve внедрил цифровые сервисы для Skillbox

МТС Exolve, ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для российской EdTech-компании Skillbox. Решение от МТС Exolve позволило масштабировать в онлайн-школу Skillbox коммуникационные процессы и обеспечить стабильную работу контактных центров в условиях высокого объема обращений со стороны пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В рамках проекта была реализована интеграция образовательной платформы с рядом коммуникационных сервисов от МТС Exolve, среди которых: виртуальная АТС, текстовые сообщения и интеллектуальный выбор исходящего номера. В связке эти сервисы послужат маршрутизации и обработке звонков, взаимодействию с клиентами, повышению вовлеченности пользователей, росту конверсии в успешные звонки и оптимизации бюджета на клиентскую коммуникацию.

Помимо перечисленных сервисов, сотрудники образовательной платформы смогут воспользоваться услугами речевой аналитики, интеграцией с CRM и другими современными инструментами облачной телефонии, направленными на повышение качества клиентского сервиса и оптимизацию бизнес-процессов.

«Для нас важно, чтобы каждый студент, текущий и будущий, получал оперативную и качественную обратную связь. Внедрение решений от МТС Exolve помогло автоматизировать процессы и обеспечить высокий уровень взаимодействия с пользователями на всех этапах», — сказал сооснователь и генеральный директор холдинга Skillbox Сергей Попков.

«Благодаря внедрению наших цифровых сервисов Skillbox получила современные решения для гибкого управления коммуникациями. Они позволяют не только автоматизировать, но и масштабировать процессы коммуникации, а также создавать положительный пользовательский опыт, соответствующий высоким требованиям современной аудитории», — сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас.

Проект реализован под индивидуальные бизнес-задачи образовательной платформы и с возможностью дальнейшего масштабирования по мере ее роста.