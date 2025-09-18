Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный

В Челябинске специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

Здесь внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства, которая позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты поездов и контролировать параметры оборудования. В единый цифровой контур подключили 46 стрелочных переводов и 59 светодиодных светофоров.

Отечественная автоматика адаптирована к суровому климату региона, защищена от импульсных перенапряжений и надежно работает при экстремально низких температурах. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Станция Челябинск-Главный – основная станция Челябинского железнодорожного узла и пятая станция Южно-Уральской железной дороги, которую цифровизировали компании «Нацпроектстроя». Ранее системой МПЦ-ЭЛ оснастили станции Шагол, Галкино, Каргополье и Кособродск.