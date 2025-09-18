CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дальневосточная аптечная сеть «Амурфармация» перешла на динамическое ценообразование Imprice

«Амурфармация», фармацевтическая компания Дальнего Востока, завершила пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования Imprice в e-commerce и начала масштабирование нового подхода к ценообразованию на все каналы продаж. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

В последние годы фармацевтический рынок региона сталкивается с усилением конкуренции, в том числе со стороны федеральных сетей. Для «Амурфармации» это означало необходимость переосмыслить подход к управлению ассортиментом и ценами.

До проекта в компании была своя автоматизация и привычная матрица наценок. Однако новые реалии рынка требовали перехода на более гибкую систему ценообразования, которая позволит быстро пересматривать цены, где спрос высок, и удерживаться в рынке там, где назревает конкурентная гонка. Так руководством компании было принято решение протестировать потенциал динамического ценообразования на ограниченном ассортименте в онлайн-канале и, в случае позитивного результата по валовой прибыли, масштабировать подход на офлайн-сеть.

Работа над пилотным проектом шла с участием сразу трех сторон: ИТ-интегратор «Первый Бит» формировал стратегию ценообразования, система Imprice обеспечивала интеллектуальные алгоритмы, а команда «Амурфармации» ежедневно подтверждала результаты на реальных продажах.

По результатам пилота, благодаря внедренным механикам расчета и ценовым экспериментам на базе ML, тестовая группа товаров показала устойчивый рост оборота при сохранении уровня маржинальности. «Амурфармация» подтвердила успешность гипотезы и перешла к полноценному внедрению системы Imprice с ценообразованием всего ассортимента.

«Мы давно хотели протестировать динамическое ценообразование, как инструмент, который потенциально даст нам возможность оперативнее реагировать на рынок. До этого мы полагались на собственные алгоритмы, но понимали: когда на рынок придут сильные игроки, этого может не хватить. Пилотный проект показал, что алгоритмы действительно помогают держать позиции и находить точки роста», – сказал Николай Гребенников, заместитель генерального директора компании «Амурфармация».

