Жители Белоцерковки и Тавричанки смогут подключиться к LТЕ-сети МТС

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства, обеспечила доступом к цифровым сервисам МТС жителей двух малых населенных пунктов в Амурской области. Мобильным интернетом и голосовой связью МТС теперь могут пользоваться около 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС доступны в селах Белоцерковка Белогорского и Тавричанка Серышевского округов. Теперь аграрии могут использовать цифровые технологии на местных сельскохозяйственных предприятиях, занимаясь растениеводством и обслуживанием сельхозтехники. Мобильный интернет поможет фермерам искать новые каналы сбыта продукции, вносить данные в информационные системы.

Сеть МТС охватила не только территории населенных пунктов, но и детский оздоровительный лагерь «Мелиоратор». Ежегодно более 300 детей проводят каникулы и отдыхают в живописном месте на берегу реки Томь. При помощи мобильного интернета школьники смогут загрузить в социальные сети фото и видео, а также общаться в мессенджерах с друзьями и родными.

«Благодаря программе устранения цифрового неравенства жители Белоцерковки и Тавричанки могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС, получая те же возможности, что и жители Благовещенска и других крупных населенных пунктов области. Развитие сетей связи – это дополнительный импульс для развития предпринимательства, дистанционной работы, учебы, в том числе с использованием цифровых сервисов экосистемы МТС, – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС по программе устранения цифрового неравенства подключила к сети LTE село Дальневосточное Ромненского округа и Симоново Шимановского округа.

