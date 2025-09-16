CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В мессенджере Мах появился «Цифровой ID»

Теперь подтвердить, что вы совершеннолетний, студент или многодетный родитель можно в мессенджере Мах — с помощью «Цифрового ID». Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из «Госуслуг». Использовать его могут только граждане России старше 18 лет. Пока сервис работает в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Бумажные документы продолжают действовать, как и раньше, но при желании наравне с ними в бытовых ситуациях можно использовать QR-код в Мах.

Проверить QR-код могут сотрудники организаций, подключившихся к сервису. Им не доступна ваша персональная информация — ФИО, количество полных лет или другие сведения. Только тот статус, который вы хотите подтвердить.

Важное условие

Для создания цифрового ID нужна биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Это безопасный и надежный способ подтвердить личность. Те, у кого ее нет, могут зарегистрировать ее в процессе создания «Цифрового ID» — по загранпаспорту нового образца.

Позже с этой биометрией можно будет получать другие услуги — например, оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в «Госключе» или зарегистрировать e-sim, получить карту болельщика. Если загранпаспорта нет, зарегистрировать биометрию в ЕБС можно в банке.

Где можно будет применять «Цифровой ID»

В магазинах при покупке товаров 18+, в учреждениях культуры, для прохода на территорию колледжа или университета.

Первой к сервису в тестовом режиме подключилась сеть «Магнит». Использовать «Цифровой ID» уже можно в некоторых магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В ближайшее время список участников будет расширен.

Это безопасно

Для «Цифрового ID» используются проверенные средства информационной безопасности и криптозащиты. Данные пользователя с «Госуслуг» не передаются организациям.

Использовать ваш «Цифровой ID» не могут посторонние лица, так как для подтверждения статуса нужна ваша биометрия и обновляющийся QR-код.

Помните

Закон строго регламентирует использование биометрии — только с согласия владельца. Дискриминация граждан России, которые не хотят получать услуги по биометрии, запрещена. Использовать данные ЕБС для оперативно-разыскной деятельности также запрещено. Удалить биометрию из ЕБС можно в любой момент, в том числе с помощью «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще