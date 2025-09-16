В мессенджере Мах появился «Цифровой ID»

Теперь подтвердить, что вы совершеннолетний, студент или многодетный родитель можно в мессенджере Мах — с помощью «Цифрового ID». Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из «Госуслуг». Использовать его могут только граждане России старше 18 лет. Пока сервис работает в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Бумажные документы продолжают действовать, как и раньше, но при желании наравне с ними в бытовых ситуациях можно использовать QR-код в Мах.

Проверить QR-код могут сотрудники организаций, подключившихся к сервису. Им не доступна ваша персональная информация — ФИО, количество полных лет или другие сведения. Только тот статус, который вы хотите подтвердить.

Важное условие

Для создания цифрового ID нужна биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Это безопасный и надежный способ подтвердить личность. Те, у кого ее нет, могут зарегистрировать ее в процессе создания «Цифрового ID» — по загранпаспорту нового образца.

Позже с этой биометрией можно будет получать другие услуги — например, оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в «Госключе» или зарегистрировать e-sim, получить карту болельщика. Если загранпаспорта нет, зарегистрировать биометрию в ЕБС можно в банке.

Где можно будет применять «Цифровой ID»

В магазинах при покупке товаров 18+, в учреждениях культуры, для прохода на территорию колледжа или университета.

Первой к сервису в тестовом режиме подключилась сеть «Магнит». Использовать «Цифровой ID» уже можно в некоторых магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В ближайшее время список участников будет расширен.

Это безопасно

Для «Цифрового ID» используются проверенные средства информационной безопасности и криптозащиты. Данные пользователя с «Госуслуг» не передаются организациям.

Использовать ваш «Цифровой ID» не могут посторонние лица, так как для подтверждения статуса нужна ваша биометрия и обновляющийся QR-код.

Помните

Закон строго регламентирует использование биометрии — только с согласия владельца. Дискриминация граждан России, которые не хотят получать услуги по биометрии, запрещена. Использовать данные ЕБС для оперативно-разыскной деятельности также запрещено. Удалить биометрию из ЕБС можно в любой момент, в том числе с помощью «Госуслуг».