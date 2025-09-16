Облачный сервис OwenCloud внесен в реестр Минцифры

Российское происхождение облачного сервиса OwenCloud, разработанного компанией «Овен», подтверждено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программный продукт внесен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись российского ПО №29562. Об этом CNews сообщили представители «Овен».

OwenCloud – это облачный сервис для удаленной диспетчеризации, который используется для мониторинга, аналитики и управления событиями на промышленных и инфраструктурных объектах в различных отраслях. Подходит для операторов, инженеров, физических и юридических лиц, для локальных и территориально распределенных объектов. Сервис обеспечивает легкий доступ и контроль с любых устройств, в т.ч. мобильных.

Получение официального статуса российского программного обеспечения упрощает использование платформы в проектах с требованиями к отечественному ПО.

Ранее в реестр Минцифры была включена мини SCADA-система Owen Monitor, предназначенная для сбора и визуализации данных с различных устройств «Овен», сохранения этих данных на диске для последующего использования.